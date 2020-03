Le petit ami de JWoww est-il toujours à l’affiche?

Les vacances en famille à Jersey Shore offrent aux téléspectateurs beaucoup de drames à déballer cette saison. Mais l’un des plus grands choc a été de voir Jenni JWoww Farley et Pauly Delvecchio presque s’embrasser. Pauly est peut-être célibataire, mais les fans savent que Farley sort actuellement. Le petit ami de JWoww sera-t-il dans les nouveaux épisodes, ou son absence permettra-t-elle aux deux colocataires d’explorer leur chimie?

Jenni ‘JWoww’ Farley et Zack Clayton Carpinello | David Crotty / Patrick McMullan / .

Qui est le petit ami de JWoww, Zack Carpinello?

Zack Clayton Carpinello est un lutteur professionnel de New York qui a travaillé avec quelques ligues mineures au fil des ans. Le joueur de 25 ans a lutté sur Telemundo pour Consejo Mundial de Lucha Libre et Lucha Libre AAA Worldwide.

Farley et Carpinello se sont rencontrés par l’intermédiaire de sa sœur. Il connaît Farley depuis des années et a même assisté à son mariage avec Roger Matthews en 2015. Dans une interview avec ET, Jenni a révélé qu’elle avait toujours un “faible” pour Zack.

“Mais je l’aimais bien avant comme, tombant amoureux de lui parce que j’ai toujours voulu le voir réussir”, a déclaré Farley. «Mais même en dehors de cela, j’adore son entreprise. Même s’il n’aime pas quelque chose, il va au-delà et veut en faire l’expérience avec moi – regarder Game of Thrones, ou aller à Disney, ou faire quelque chose d’amusant et d’intéressant. C’est donc quelque chose que je n’avais pas et que j’apprécie. “

ET

Est-ce que Carpinello sera sur les nouveaux épisodes de «Jersey Shore Family Vacation»?

Les fans ont pu voir de près la relation de Carpinello et Farley la saison dernière. Mais cette saison, il a été très peu fait mention de lui. Et il semble que le drame entre Angelina Pivarnick et Carpinello soit la raison pour laquelle il n’est pas à l’écran en ce moment.

La saison dernière, Carpinello a partagé des plaisanteries coquettes avec Pivarnick, ce qui a provoqué une rupture majeure dans sa relation avec Farley. “Je me rends compte qu’après avoir regardé la série, j’ai oublié ce que c’était que de présenter quelqu’un à ces gars et à quel point cela pouvait être intimidant”, a déclaré Farley à People en décembre dernier.

Tout en exprimant son amour pour ses colocataires et en les qualifiant de «super», la star de télé-réalité a admis avoir amené Carpinello dans la série, c’était comme le jeter «à une meute de loups». Elle a également déclaré que le stress du tournage, y compris les nombreuses caméras et l’imprévisibilité, “ne s’est pas avéré génial” pour le couple.

Pour garder sa vie amoureuse saine et heureuse, Farley a déclaré qu’elle devrait s’assurer que Carpinello reste hors caméra pour les nouveaux épisodes de Jersey Shore Family Vacation. “Je me rends compte que si je veux avoir cette relation qui m’est chère et proche, je dois le retirer de la situation de tournage”, a-t-elle expliqué à People.

Quelle est la prochaine étape pour Pauly D. et JWoww sur «Jersey Shore Family Vacation»?

Être sur un spectacle comme Jersey Shore Family Vacation peut être amusant, mais pour un débutant qui n’est pas habitué à l’observation et à l’examen minutieux, cela ne peut pas être facile. Mais avec Carpinello disparu, les fans se demandent si Pauly D. et Farley se rapprocheront plus qu’ils ne l’ont fait dans le dernier épisode.

Après avoir fait défiler les photos partagées de Farley et Carpinello sur Instagram, il ne semble pas qu’il se passera autre chose entre les deux colocataires. Carpinello a récemment publié un message d’anniversaire amoureux sur Farley sur Instagram. “Je t’aime plus que tout”, a-t-il légendé la photo du couple, à laquelle Farley a répondu, “Je t’aime.”