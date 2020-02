Le petit ami romantique de Lana Condor

Le petit ami de Lana Condor écrit ses lettres d’amour “tout le temps” – mais il pense que la chose la plus romantique qu’il fait est “d’être là” pour son partenaire.

L’actrice «To All the Boys I Loved Before» est en couple avec Antony De La Torre depuis 2015 et il la surprend constamment avec des gestes romantiques «mignons».

Elle a dit: “Il m’écrit tout le temps des lettres d’amour. Il est le meilleur flippant.

“Il me laissera de petits messages collés sur le miroir de ma salle de bain les jours où je devrai me lever tôt pour travailler.

“Une fois, il a ramassé mes plats à emporter préférés après le travail et les a servis correctement sur notre table de cuisine, avec de petites notes autocollantes attachées à chaque assiette indiquant à quel point il est fier de moi.

“Il fait des fleurs et des choses mignonnes, comme chaque jour il pliera mes pyjamas et les mettra sous mon oreiller.”

Cependant, Anthony ne pense pas que les gestes et les notes aimables soient aussi romantiques que les autres choses qu’il fait, ce qu’il pense être plus important.

Lana a ajouté au magazine Cosmopolitan: “Bien que je lui ai juste demandé:” Bébé, quelle est la chose la plus romantique que tu aies jamais faite pour moi? ” et il a dit: “Soyez là pour vous émotionnellement et physiquement, parce que la romance est un style de vie, pas un acte”. Alors, c’est parti! ”

Quand elle travaille, Lana a passé un bon moment à retrouver Noah Centineo sur ‘To All the Boys: P.S. Je t’aime encore’.

Elle a dit: Nous avons passé une journée à jouer à cache-cache, en nous cachant tout autour de l’école entre les prises. Nous sommes devenus assez créatifs! Je me souviens que Noah se cachait sous des manteaux, mais c’est un mec assez gros donc il est facile à trouver!

“J’ai caché moins de quatre membres d’équipage et personne ne m’a trouvé. Noé était” ça “et il était vraiment confus sur la façon dont j’aurais pu disparaître.”

