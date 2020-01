2020-01-04 02:30:05

Le “pire” baiser d’Ashley Tisdale était avec Zac Efron.

L’actrice de 34 ans a servi son baiser le moins préféré de tous les temps et a étonnamment donné le gong à son ami Zac, avec qui elle a partagé un baiser à l’écran avec dans un épisode de 2006 de “ The Suite Life of Zack & Cody ‘, dans lequel son personnage Maddie bloque les lèvres avec le personnage de Zac Trevor.

L’épisode a été filmé après que le couple a joué respectivement dans les rôles de Sharpay et Troy dans le film de 2006 “High School Musical” et qu’ils étaient déjà “si proches”, et Ashley dit que le baiser était gênant parce qu’elle considère Zac comme “comme un frère” à elle.

Elle a dit: “Je vais vous dire pourquoi c’était le pire, d’accord? C’est le pire parce que je suis si proche de lui et il est comme mon frère. À l’époque, il avait l’habitude d’agir comme Warner Bros, qui est The CW, et nous étions sur Disney Channel.

“Et donc lui, comme, il a essayé de m’embrasser avec sa langue, et je me suis dit: ‘Éloignez-vous de moi!’ J’ai, comme, fermé la bouche si vite. Je me disais: “C’est Disney Channel! On ne s’embrasse pas comme ça sur Disney Channel!” C’est juste bizarre quand tu es si proche de quelqu’un. On avait déjà fait [‘High School Musical’]. Je le connaissais depuis des années. C’est pourquoi c’était le pire. C’est juste [that] nous sommes tout simplement trop proches. ”

Ashley a encore évoqué son séjour à Disney Channel quand on lui a demandé de choisir entre les jumeaux Dylan et Cole Sprouse, qui ont joué le rôle principal de Zack et Cody.

La beauté a salué Dylan comme son jumeau préféré, car Cole ne lui envoie pas toujours un texto.

Quand le magazine Elle lui a demandé quel jumeau elle emmènerait avec elle sur une île déserte, elle a répondu: “Vous savez, ils sont tous les deux comme mes petits frères. Vous savez qui me renvoie tout le temps? Est-ce Dylan Sprouse. Il est le celui qui me renvoie. Cole, parfois le silence, alors je prends Dylan. C’est juste pour me fantôme, Cole. “

