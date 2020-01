Le plaidoyer du prince Harry pour la santé mentale

2020-01-16 12:30:06

Le prince Harry a exhorté les gens à prendre soin de leur “forme mentale” en lançant une nouvelle campagne pour la Coupe du monde de rugby à XV.

Le prince de 35 ans a aidé la Rugby Football League (RFL) – dont il est le patron – à lancer une nouvelle initiative visant à former les joueurs, les officiels et les bénévoles à prendre soin de leur propre santé mentale et de ceux qui les entourent en parlant franchement dans une nouvelle vidéo, insistant sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de “sourire et supporter” quand il s’agit de notre bien-être.

La vidéo a été partagée sur Twitter par le compte de la Coupe du monde de rugby à XV 2021, qui a écrit: “# RLWC2021 sont fiers de devenir le premier tournoi sportif mondial à lancer une charte de la santé mentale.

“Découvrez ce que comprend l’initiative et ce que RFL Patron, HRH, le duc de Sussex, a à dire sur la charte.”

Dans la vidéo qui l’accompagne, Harry – qui a annoncé la semaine dernière que lui et sa femme la duchesse Meghan devaient prendre du recul par rapport à la vie royale – a souligné l’importance d’être “mentalement fort” et “physiquement apte”.

Il a déclaré: “Il ne s’agit pas seulement d’être en bonne forme physique mais surtout mentalement fort.

«La perception de la ligue de rugby est que vous devez être dur. Vous ne pouvez pas montrer vos sentiments, vous devez sourire et le supporter.

“Donc, je suis fier de soutenir la Charte de fitness mental de la Coupe du Monde de Rugby 2021. Cette Charte s’appuiera sur le brillant travail déjà accompli dans la ligue de rugby en s’engageant à former et à éduquer toutes les personnes impliquées dans le tournoi, et la famille plus large de la ligue de rugby. , non seulement dans la façon dont ils peuvent prendre soin de leur propre forme mentale, mais aussi aider les autres à faire de même. ”

La vidéo a été publiée avant le premier engagement public de Harry depuis son annonce sur la bombe, qui aura lieu au palais de Buckingham jeudi (16.01.20) dans l’après-midi.

Le prince – qui a un fils de huit mois, Archie, avec sa femme –

rencontrera des représentants des 21 nations participant à la Coupe du monde de rugby à XV et accueillera également le tirage au sort des tournois masculin, féminin et en fauteuil roulant.

