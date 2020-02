Le plan post-royal du prince Harry et de la duchesse Meghan

2020-02-08 07:30:05

Le prince Harry et la duchesse Meghan veulent réaliser un “grand travail philanthropique” après avoir quitté leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale.

En janvier, Harry, 35 ans et Meghan, 38 ans, ont annoncé qu’ils quittaient le Royaume-Uni pour s’installer au Canada avec leur fils Archie, neuf mois, et leur ami proche David Furnish a révélé leurs ambitions caritatives pour leur nouvelle vie.

David a déclaré: “Ils sont juste à un moment intéressant de leur vie en ce moment.

“Et je sais à quel point ils veulent donner en retour avec passion et ils sentent vraiment qu’ils ont une plate-forme et une prise de conscience et une opportunité de faire vraiment un excellent travail philanthropique.”

David – qui est marié à Sir Elton John – a déclaré que le couple était “comme une famille” pour lui et Elton et qu’il était “excité” de voir ce qu’ils réaliseraient à l’avenir.

Il a ajouté: “Nous avons beaucoup de points communs avec Harry et Meghan. Elton et le prince Harry ont lancé notre MenStar Coalition lors de la Conférence internationale sur le sida à Amsterdam, nous avons collecté des fonds et donné de l’argent à Sentebale, son œuvre caritative pour les enfants vivant avec le VIH / sida en Lesotho.

“Et Meghan et lui partagent tous deux un grand amour de l’Afrique et une grande partie du travail que nous faisons est basée en Afrique.”

Pendant ce temps, il avait été précédemment révélé qu’Elton avait été un “soutien constant” pour Harry et Meghan alors qu’ils prenaient leur décision de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Une source a déclaré: “Elton parle à Harry et Meghan tous les jours. C’est une source d’inspiration, une figure presque” maternelle “. Ils ont pris leur décision seuls, mais il est une épaule sur laquelle s’appuyer et a écouté en parlant de leurs plans. Il est un un soutien constant, en particulier à Meghan, et les protège tous les deux. ”

Alors qu’il était une deuxième source, proche d’Elton, il a ajouté: “Il a été leur roc. Donc, même s’il ne leur a jamais dit quoi faire, il a toujours été à l’écoute et soutenu.”

Le hitmaker “ Rocketman ” est proche de la famille royale depuis de nombreuses années et a été invité au mariage de Harry et Meghan en 2018.

