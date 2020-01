Le plus grand perdant défend le redémarrage au milieu de critiques «grossières»

Tandis que “Le plus gros perdant” était une bête de classement pour NBC sur 17 saisons de 2004 à 2016, l’Amérique a considérablement évolué ses opinions sur la positivité du corps, la honte des graisses et l’exploitation.

Les comédiens doivent ajuster les aspects les plus provocateurs de leurs routines, et les émissions de téléréalité ont besoin d’une nouvelle sensibilité quand il s’agit de fournir du divertissement sur le dos de personnes marginalisées aux prises avec des problèmes mentaux et physiques.

Et pourtant, les États-Unis sont convaincus que leur reprise remaniée de “The Biggest Loser” est prête à relever tous ces défis et à montrer un produit plus intelligent, plus sûr et plus amélioré à un public (espérons-le massif).

“Nous voulions jeter un coup d’œil au format et nous assurer qu’il reflète bien la santé et la forme physique aujourd’hui”, a déclaré Heather Olander, cadre américaine. “Nous voulons que le message soit de devenir en bonne santé et de les placer sur une voie saine.”

NBC a tenté de modifier le format au cours de ses dernières saisons à la lumière des critiques alors récentes de certaines des techniques malsaines qu’elles auraient utilisées pour induire des quantités choquantes de perte de poids d’une manière très courte, ainsi que de prétendus échecs à l’arrière en fournissant un soutien continu afin que les candidats ne reprennent pas du poids.

En tant que tel, lorsque les acteurs et les créateurs de la nouvelle émission se sont installés pour une table ronde avec des journalistes lors de la tournée de presse de la Television Critics Association samedi, ils ont immédiatement été bombardés de questions et de préoccupations concernant la relance d’un programme si controversé.

Un journaliste est allé directement à la jugulaire, appelant le spectacle pour “honte de la graisse” dans son passé, et établissant des attentes irréalistes en demandant “Quelle est votre responsabilité envers les personnes qui ne sont pas là-bas qui peuvent faire de l’exercice 20 heures par jour? “

Les concurrents du «plus grand perdant» sont séquestrés dans un ranch où leur travail principal et leur concentration pendant leur séjour à l’émission sont la perte de poids. En d’autres termes, il n’y a aucune distraction extérieure comme le travail ou la famille ou les amis ou même des tentations (cet élément destructeur de l’ancien spectacle a également disparu).

Qualifier la perte de poids de «controversée de quelque façon que ce soit» TheWrap rapporte l’ancien formateur et hôte Bob Harper a déclaré: “Pour moi, j’ai travaillé avec beaucoup de gens que le spectacle a vraiment aidé à inspirer.”

En d’autres termes, le spectacle est conçu pour être peut-être une inspiration, mais en aucun cas un mode d’emploi, car tout ce qui est présenté aux candidats n’est pas diffusé. “Dans les coulisses, nous avons demandé à un nutritionniste de rédiger des plans de repas personnalisés pour chacun des candidats”, a déclaré Olander.

“Nous avions deux médecins sur le plateau et un ensemble de formateurs qui vérifiaient tous les défis et les séances d’entraînement qu’ils faisaient et pour s’assurer qu’ils étaient constamment surveillés, pour s’assurer que tous leurs signes vitaux étaient là où ils devaient être et qu’ils étaient perdre du poids à un rythme sain. “

Ils ont également fait des ajustements individuels par participant en fonction de l’apport calorique, du régime d’entraînement et d’autres mesures mesurées pour s’assurer que tout le monde travaillait à un niveau sain; une autre critique du format original.

Et ils ont promis d’avoir un plan de traitement après-spectacle beaucoup plus robuste, même pour ceux qui ont été éliminés tôt, y compris un abonnement au gymnase, un nutritionniste et des conseils pour trouver un groupe de soutien pour les garder sur la bonne voie avec leurs objectifs individuels.

“Nous voulons juste nous assurer que, peut-être, ils ne gagneront pas l’argent, mais nous voulions quand même leur donner une chance de vivre une vie formidable”, a déclaré Olander.

Le tout nouveau “Biggest Loser” démarre le 28 janvier aux États-Unis.

