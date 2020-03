Le plus grand signe que Khloe Kardashian n’a pas quitté le drame de Tristan Thompson

L’année dernière, les fans de Keeping Up With the Kardashians ont vu Khloé Kardashian sur des montagnes russes d’émotions. Elle apprenait que son petit ami de l’époque, Tristan Thompson, avait embrassé l’ami de longue date de la famille Jordyn Woods. Au début, elle le prit dans la foulée; mais avec l’aide d’un voyage entre filles et de l’alcool, et la nouvelle que Woods discutait avec Red Table Jada Pinkett Smith, Kardashian a perdu son sang-froid. Maintenant, un an plus tard, a-t-elle vraiment pardonné à toutes les parties impliquées?

Khloé Kardashian a pardonné à Tristan Thompson mais ne l’a pas repris

Khloé Kardashian | Cindy Ord / . pour Allergan

Thompson avait triché avant le bouleversement de Jordyn Woods lorsque Kardashian était enceinte de neuf mois de leur fille, True. Elle lui avait pardonné et il semblait que le couple était de retour sur la bonne voie. Quand elle a découvert que c’était arrivé à nouveau, ayant déjà eu le cœur brisé par Thompson auparavant, elle a dirigé la plupart de sa colère contre Woods. Kardashian a exprimé à plusieurs reprises devant les caméras de KUWITK qu’elle connaissait déjà le personnage de Thompson, mais ne savait pas que Woods était capable d’une telle trahison.

Le deuxième scandale de tricherie a amené Kardashian à rompre définitivement avec Thompson. Les deux co-parents True ensemble maintenant, et bien que Thompson publie régulièrement des commentaires cools sur ses messages comme “Morning Mommy and Tutu !!” avec des émojis de cœur à épargner, à notre connaissance, elle n’a pas l’intention de le reprendre.

Cela a été une semaine horrible et je sais que tout le monde en a marre d’entendre tout ça (comme moi). Je suis une montagne russe d’émotions et j’ai dit des choses que je ne devrais pas avoir. Honnêtement, Tristan me trompant et m’humiliant, ce n’était pas un choc comme la première fois.

– Khloé (@khloekardashian) 2 mars 2019

Khloé Kardashian a blâmé Jordyn Woods pour la rupture

Woods, à l’époque du scandale, était la meilleure amie de Kylie Jenner et vivait avec elle dans son manoir. Le drame qui a suivi a conduit Woods à être essentiellement sur liste noire de la famille et à trouver d’autres modes de vie. Le Red Table Talk a été un coup particulièrement important aux yeux de Kardashian.

Lorsque l’interview a été abandonnée, Kardashian a entièrement blâmé Woods et l’a appelée sur Twitter: «Pourquoi mentez-vous @jordynwoods ?? Si vous allez essayer de vous sauver en devenant public, AU LIEU DE M’APPELER EN PRIVÉ POUR D’ABOLISER EN PREMIER, soyez au moins honnête au sujet de votre histoire. BTW, tu es la raison pour laquelle ma famille s’est séparée! “

Les fans n’ont pas été impressionnés par son comportement et le lendemain, elle a fait marche arrière avec ce tweet: «Ce qui a été plus difficile et plus douloureux, c’est d’être blessé par quelqu’un si proche de moi. Quelqu’un que j’aime et traite comme une petite sœur. Mais Jordyn n’est pas à blâmer pour l’éclatement de ma famille. C’était la faute de Tristan. ” Elle a soutenu que Woods ne s’était jamais excusée directement auprès d’elle, et il semblait que c’était une grande raison pour laquelle elle ne reverrait plus jamais Woods de la même façon.

Woods a déclaré dans son interview avec Smith: “Je sais que je ne suis pas la raison pour laquelle Tristan et Khloe ne sont pas ensemble.” Elle a également exprimé qu’elle était désolée et ne savait pas comment le dire autrement.

Khloé Kardashian fait l’éloge de Tristan Thompson, mais pas de Jordyn Woods

Kardashian a déclaré dans des interviews récemment que Thompson est une «grande personne» et aime et se soucie de leur fille. En ce qui concerne Woods, cependant, elle ne semble pas avoir donné un tel pardon ou des éloges. At-elle pu pardonner à Woods?

Dans une histoire Instagram de décembre 2019, elle a écrit: «Je n’ai aucun sentiment négatif ou haineux envers QUiconque! Je veux dire que. La vie est courte! Nous sommes tous des humains essayant de comprendre cette chose appelée la vie. Qui suis-je pour condamner quelqu’un d’autre? “

Malgré le fait qu’elle ait pardonné à Woods, de manière détournée, l’absence de la jeune mannequin dans la vie de la famille, même de la vie de son ancienne BFF Jenner, semble dire le contraire.