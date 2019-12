Le plus proche allié royal de Meghan Markle est un membre de la famille royale surprenant et puissant

Lorsque Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés en mai 2018, le syndicat a été l'objet de nombreuses critiques publiques. Non seulement Markle n'est pas de sang royal, mais elle est américaine, elle a travaillé comme actrice, elle a divorcé, et voilà, elle est de race mixte. La critique n'est pas juste, mais c'est une réalité pour la duchesse de Sussex.

Bien que de nombreux Britanniques aient certainement un problème avec cette rupture avec la tradition, les membres de la famille royale ne semblent pas être dérangés par cela. Et il semble que la duchesse Meghan ait peu de partisans au sein de la famille royale. Cela dit, un membre de la famille est étonnamment l’allié le plus proche de la duchesse de Sussex.

Meghan Markle est une femme autodidacte

Meghan Markle | Chris Jackson / .

Avant de rejoindre la famille royale, Markle était sa propre femme. À 11 ans, elle a écrit une lettre à divers notables, dont Hillary Clinton, au sujet d'une publicité télévisée sexiste. L'annonce montrait des femmes embourbées par des ustensiles de cuisson graisseux donnant l'impression qu'elles appartenaient à la cuisine. Le libellé de l'annonce a ensuite été modifié à la suite de sa lettre.

Markle a étudié le théâtre et les relations internationales à la Northwestern University School of Communication et a décroché son premier rôle à la télévision dans un épisode de Hôpital général. Elle a continué à agir pendant les prochaines années en obtenant de petits rôles d'invité dans des émissions de télévision, notamment Century City, La guerre à la maison, CSI: NY, La frangeet le jeu télévisé, Deal or No Deal.

En 2011, elle rejoint le casting de la série USA Network Costume. Son personnage, Rachel Zane, a commencé comme parajuriste mais est ensuite devenu avocat. Elle a quitté la série juste avant son mariage.

Meghan Markle a une vie de famille compliquée

Markle est né le 4 août 1981 à Los Angeles, en Californie, de Doria Ragland et Thomas Markle. Les deux se sont rencontrés sur le tournage du feuilleton Général Hôpital où Markle était le directeur de l'éclairage et Ragland a travaillé temporairement comme maquilleuse.

Malgré certains contrecoups causés par leurs différences raciales, le couple s'est marié en 1979. Ils ont divorcé alors que Meghan Markle n'avait que six ans et Ragland a emmené leur fille vivre avec elle.

Pendant le mariage royal, Thomas Markle a essayé de causer des problèmes à sa fille. Bien qu'elle et son père aient apparemment été proches au cours de sa jeunesse, sa relation avec le prince Harry y a mis fin.

Initialement invité au mariage, Markle a tenté de profiter de la bonne fortune de sa fille en vendant des photos de lui-même se préparant pour le grand jour. Lorsque Meghan Markle l'a découvert, il était tellement gêné qu'il a annulé son invitation.

La demi-sœur de la duchesse Meghan est intervenue et a dit que c'était son idée pour lui de le faire, mais cela n'a rien résolu. La duchesse a même écrit une lettre à son père lui demandant de communiquer directement avec elle et de cesser de se tourner vers les tabloïds.

Meghan Markle a-t-elle été acceptée dans la famille royale?

Voir ce post sur Instagram Ce matin, le fils du duc et de la duchesse de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a été baptisé dans la chapelle privée du château de Windsor lors d'un service intime présidé par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Le duc et la duchesse de Sussex sont très heureux de partager la joie de cette journée avec des membres du public qui ont été d'un grand soutien depuis la naissance de leur fils. Ils vous remercient de votre gentillesse en accueillant leur premier-né et en célébrant ce moment spécial. Leurs Altesses Royales se sentent chanceuses d'avoir apprécié cette journée avec leur famille et les parrains d'Archie. Leur fils, Archie, a été baptisé portant la réplique à la main de la robe de baptême royale qui est portée par les nourrissons royaux depuis 11 ans. La robe de baptême royale originale, faite de fine dentelle Honiton doublée de satin blanc, a été commandée par la reine Victoria en 1841 et d'abord portée par sa fille aînée. Il a ensuite été porté pendant des générations de baptêmes royaux, y compris la reine, ses enfants et ses petits-enfants jusqu'en 2004, lorsque la reine a commandé cette réplique à la main, afin que la fragile tenue historique soit préservée et que la tradition se poursuive. Crédit photo: Chris Allerton © ️SussexRoyal Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) sur 6 juil.2019 à 8h14 PDT

Il n'y a pas eu de tollé de la part de la famille royale lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur engagement – bien au contraire. Le prince Harry avait été considéré un peu comme un «enfant sauvage» qui n'était pas à la hauteur de son frère aîné, le prince William.

La reine elle-même semblait heureuse que son petit-fils se soit enfin installé avec une personne qui semblait avoir une bonne tête sur les épaules. La reine Elizabeth a même demandé l'aide de sa belle-fille Sophie, épouse du prince Edward, pour aider Markle à s'acclimater à la vie royale.

Meghan Markle a du soutien dans son beau-père

Le prince Charles est très favorable à ses enfants et à leurs décisions. Lorsqu'il est devenu clair que le père biologique de Markle n'assisterait pas à son mariage, le prince Harry a demandé à son père s'il ferait les honneurs et la conduirait dans l'allée.

Le prince Charles a dit, bien sûr, qu'il le ferait. Il a salué l'amour de la vie du prince Harry à bras ouverts et a essayé de lui faire sentir immédiatement qu'il faisait partie de la famille. Les deux auraient maintenant formé un lien et peuvent souvent être vus en train de rire.

Le prince Charles a également accueilli la mère de la duchesse Meghan, et c'est une bonne chose car ils partagent maintenant un petit-fils.

Les deux membres de la famille royale partagent un amour de la propreté, ils aiment tous les deux la campagne, et le prince Charles essaie d'aider la duchesse Meghan à se sentir à l'aise dans les fonctions royales. Il semble que la duchesse Meghan ait eu de la chance dans le département du beau-père.