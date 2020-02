Le premier concert post-Megxit de Meghan Markle est une émission de télé réalité

Même si cela fait quelques semaines maintenant, tout le monde parle toujours de Meghan Markle et du prince Harry quittant leurs rôles de royals seniors.

Il y a encore beaucoup de questions dans l’esprit de tout le monde, et la plupart des fans royaux vérifient constamment les nouvelles à la recherche des dernières mises à jour. Selon Travel + Leisure, ils ont décidé de partager leur temps entre le Canada et le Royaume-Uni, et il y a pas mal de spéculations sur la façon dont ils envisagent d’être «financièrement indépendants».

Meghan et Harry ne pourront plus utiliser leurs titres royaux de «HRH», et il a été prédit qu’ils auront de nombreuses opportunités de gagner une énorme somme d’argent.

Comme nous le savons tous, Meghan n’est pas étrangère à la télévision et à la comédie, c’est pourquoi il est parfaitement logique que son premier concert post-Megxit soit une émission de téléréalité de mariage.

Ce que nous savons jusqu’à présent sur le départ de Meghan de la famille royale

Meghan, duchesse de Sussex | DANIEL LEAL-OLIVAS – Piscine WPA / .

Harry vit la vie sous les projecteurs royaux depuis le jour de sa naissance, mais pour Meghan, l’attention écrasante était relativement nouvelle. Bien qu’elle ait eu une énorme base de fans à l’époque où elle jouait, ce n’était rien comparé au manque d’intimité qu’elle a connu en tant que duchesse de Sussex.

Meghan a admis qu’elle trouvait la vie royale un peu «injuste» et elle a exprimé son désir d’avoir une vie plus calme, surtout après la naissance d’Archie. Depuis son mariage avec Harry, Meghan a été dépeinte négativement dans les tabloïds britanniques, et elle en est arrivée au point où elle en avait tout simplement assez.

Selon The Sun, l’une des principales raisons pour lesquelles le couple royal a décidé de démissionner de ses fonctions royales était principalement pour son fils. Meghan et Harry ne voulaient pas qu’il soit exposé au niveau de stress et d’anxiété qui accompagne le fait d’être membre de la famille royale, et ils pensaient que prendre du recul était la meilleure chose à faire pour eux.

L’histoire de Meghan dans le monde du théâtre

Avant ses jours en tant que duchesse, Meghan était surtout connue pour son rôle de Rachel Zane dans le drame juridique Suits. Selon le Hollywood Reporter, elle a travaillé dur pour devenir une actrice célèbre.

Alors, comment a commencé la carrière de Meghan devant la caméra? Eh bien, elle a eu plusieurs petits rôles dans les films avant de passer à son passage en tant que modèle de valise dans le jeu télévisé populaire Deal or No Deal. Finalement, elle a décroché un petit rôle d’infirmière avec quelques lignes de parole à l’hôpital général, ce qui a finalement conduit à sa grande rupture avec Suits.

Cependant, après avoir rejoint la famille royale en 2018, Meghan a dû prendre sa retraite pour remplir ses fonctions de duchesse. Maintenant que Megxit bat son plein, il semble que Meghan sera de nouveau devant la caméra.

Le premier concert de Meghan Markle après Megxit est une émission de télé réalité

Alors, qu’est-ce que Meghan a prévu exactement? On dirait qu’elle fera un retour à temps partiel à la télévision dans une émission de téléréalité de mariage, selon Page Six. I Do, Redo est une émission de téléréalité canadienne sur les seconds mariages et met en vedette la meilleure amie de Meghan, Jessica Mulroney.

Elle fera quelques apparitions sur la série en 10 parties qui sera diffusée sur Netflix, et nous avons hâte de voir à quel point ce sera génial! Nous ne pouvons qu’imaginer comment Meghan et Jessica feront la paire parfaite alors qu’ils explorent des situations de mariage désastreuses et refont le grand jour de dix couples. On dirait que le premier concert de Meghan est fabuleux et deviendra probablement un favori de beaucoup.