Le premier film Twitter au monde

À l’ère moderne, tout peut devenir l’inspiration d’un film. Un podcast a conduit Kevin Smith à faire Tusk. Désormais, un fil Twitter a inspiré le film Zola, présenté en première au Sundance Film Festival. A24 publiera Zola mais vous pouvez obtenir un aperçu dans cette revue.

L-R: Riley Keough et Taylour Paige | Anna Kooris / Sundance Institute

A’Ziah King, alias @_zolarmoon a tweeté son histoire d’un voyage en Floride avec un collègue danseur le 27 octobre 2015. Les tweets ont disparu, bien que certains aient republié la transcription en ligne, mais ils sont devenus assez viraux pour que David Kushner ait écrit un article dans Rolling Stone. Le film met les téléspectateurs à l’intérieur de l’histoire.

“Zola” est “l’histoire de pourquoi moi et cette chienne ici sont tombés”

Ainsi commence le fil Twitter de King et la narration de Zola (Taylour Paige). Zola est serveuse et danseuse. Tout en servant le dîner de Stefani (Riley Keough) et Derrek (Nicholas Braun), Zola et Stefani ont débuté. Ils dansent même ensemble. Paige en particulier montre quelques mouvements impressionnants de poteau.

(L-R) Nicholas Braun, Riley Keough, Taylour Paige et Colman Domingo | Dia Dipasupil / .

Quand Stefani invite Zola en Floride avec elle, c’est juste pour danser dans les clubs de plage. Il s’avère que Stefani a placé un ajout dans Backpage et s’attend à ce que Zola effectue du travail sexuel pour les clients avec elle.

Twitter prend vie dans «Zola»

La réalisatrice Janicza Bravo a fait de Zola un film pour l’ère des médias sociaux. Elle utilise l’effet sonore du tweet et les emojis pour ponctuer les scènes. Elle imprime également des sous-titres utiles pour traduire l’argot de Stefani sur Twitter. C’est ainsi que les gens parlent en 2015 ou 2020, mais dans quelques années, cela ressemblera en effet à une langue étrangère.

L’ambiance Twitter fonctionne. À un moment donné du film, le spectateur obtient des récits contradictoires des événements, bien que ceux de Stefani soient manifestement réprouvables. Elle jure en prétendant être une chrétienne fervente. C’est le genre de mensonge que quelqu’un comme Stefani pense qu’elle s’en tirerait parce qu’elle ne sait pas vraiment comment les chrétiens se comportent.

Janicza Bravo | Dia Dipasupil / .

Dans la voiture pour la Floride, Zola, Stefani, Derrek et X (Colman Domingo), que nous apprendrons plus tard est le proxénète de Stefani, la synchronisation labiale avec “Hannah Montana” de Migos dans une cinématographie de style selfie. Bravo reconnaît le monde moderne où tout le monde est connecté et possède un appareil photo, mais ce n’est jamais envahissant pour le film.

Comédie noire dans des situations effrayantes

Zola est une comédie, mais Zola et Stefani sont dans une situation pénible et les blagues ne sont jamais à leurs dépens. X les menace. Stefani est désespérée de gagner de l’argent pour son enfant. Ils ne font jamais la lumière sur le travail du sexe ou la situation difficile, mais le film trouve de l’humour dans les détails absurdes des clients. Les clients des danses au tour de Zola font aussi des commentaires absurdes.

Zola finit par aider les affaires de Stefani, mais cela ne fait que créer plus de problèmes avec X. Cela devient intense avec des armes à feu impliquées à la fin.

Zola vivra pour toujours maintenant

Le fil Twitter avait sa propre vie, et sa suppression ne l’a pas fait disparaître. Pourtant, les médias sociaux et le monde en ligne peuvent être éphémères. Le film Zola garantit que l’histoire ne mourra jamais. Il sera toujours disponible pour quelqu’un à louer, acheter ou diffuser.

En haut: Taylour Paige et Colman Domingo

En bas: Riley Keough et Nicholas Braun | Emily Assiran / . pour Pizza Hut

Le film s’adresse à un public très spécifique. Il faudrait pouvoir endurer ces personnages pendant 90 minutes, et cela demande beaucoup. Ils sont grands, bien que Zola reste sympathique piégé dans leur monde. Si cela ressemble à votre genre de film, alors Zola a de l’énergie et de la comédie tout au long de son voyage intense.