Le prince Andrew a-t-il perdu ses titres royaux comme le prince Harry et Meghan Markle?

Les membres de la famille royale ne sont pas étrangers aux scandales, et leur histoire avec une attention négative du public remonte à des décennies. Pourtant, la famille royale devait être heureuse de voir 2019 se terminer, car elle était remplie de cas très médiatisés qui continuaient de les faire la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons.

Il y a maintenant une nouvelle spéculation selon laquelle l’une des personnes au centre de ce qui était sans doute le pire scandale pour la famille a fait face à de nouvelles conséquences pour ses actions. Le prince Andrew a-t-il perdu son titre royal tout comme le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex?

Le prince Andrew est toujours impliqué dans la controverse

Prince Andrew, duc d’York | Max Mumby / Indigo / .

Le prince Andrew s’est volontairement retiré de ses fonctions royales officielles en novembre 2019. Cette décision choquante est intervenue après des mois d’indignation du public alors que l’amitié passée du prince Andrew avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein a fait son retour dans les gros titres.

Epstein et le duc de York étaient devenus amis après s’être rencontrés en 1999. Au cours de leur longue amitié, le couple a été aperçu en train de faire la fête ensemble au Mar-a-Lago Club de Donald Trump et au château de Windsor.

Des accusations d’agression sexuelle ont fait surface non seulement contre Epstein mais aussi contre le prince Andrew lui-même. En 2001, Virginia Roberts affirme avoir eu des relations sexuelles avec le prince Andrew à plusieurs reprises et avoir été victime de la traite par Epstein à cette fin.

Alors que ces accusations reposaient juste sous la surface, le prince Andrew semblait échapper à la plupart des retombées alors qu’Epstein a ensuite été reconnu coupable de prostitution de mineurs et condamné à 18 mois de prison. Peu de temps après sa sortie en 2010, Epstein a été aperçu avec le prince Andrew à New York. La presse négative à partir des photographies du couple a contraint le prince Andrew à démissionner de son rôle d’envoyé commercial au Royaume-Uni en 2011.

Lorsqu’il a été nommé dans des documents juridiques aux États-Unis, les allégations antérieures contre lui ont refait surface en 2015. Le scandale est resté sans conséquences majeures jusqu’en 2019, lorsque le suicide apparent d’Epstein a attiré l’attention sur la situation, laissant le prince Andrew nommé dans des documents récemment refait surface à propos de les crimes passés.

Il y a eu récemment des chuchotements sur une éventuelle enquête du FBI, et des initiés rapportent que la reine et le prince Charles se préparent tous deux à encore plus de scandale.

Le prince Harry et Meghan Markle ont perdu leurs titres royaux

Pendant ce temps, un scandale beaucoup moins criminel s’est déroulé lorsque le prince Harry et Meghan ont annoncé leur décision de se retirer de leurs fonctions royales. Citant des préoccupations pour leur propre vie privée et leur bien-être en tant que famille, le couple a élaboré un plan pour abandonner leurs responsabilités – et le salaire qui les accompagne – en faveur d’une vie indépendante.

Une partie de cet accord impliquait la perte de leurs titres royaux officiels. Avant cette sortie, le prince Harry était officiellement «Son Altesse Royale» et Meghan était officiellement «Son Altesse Royale». Bien que la paire reste le duc et la duchesse de Sussex, ils ne sont plus autorisés à utiliser les titres HRH, comme ils sont souvent connus.

Le scandale beaucoup plus sombre du prince Andrew pourrait fournir une couverture au prince Harry et à Meghan pour qu’ils fassent leur sortie sans autant de couverture chaotique que normalement, mais ils sont toujours pris dans un cirque médiatique entourant leur décision.

Le prince Andrew a-t-il perdu son titre en RHS?

Le prince Andrew a finalement démissionné de ses fonctions royales alors que le scandale d’Epstein continuait de s’aggraver, mais rien n’indiquait qu’il avait perdu le titre de Son Altesse Royale.

La reine a silencieusement soutenu son fils. La décision du prince Andrew de démissionner a été décrite comme une décision de relations publiques, car l’attention négative rendait difficile pour lui de remplir ses fonctions, et de nombreuses personnes et entreprises avec lesquelles il devait travailler ne voulaient pas être associées à lui.

Maintenant, cependant, il y a de nouvelles spéculations selon lesquelles le prince Andrew aurait peut-être perdu son titre après tout. Le compte Instagram officiel de la famille royale a publié son anniversaire d’anniversaire pour le prince en disgrâce, et la légende a laissé la mention «HRH» dans le message. Cela est notable car le titre était présent dans le message d’anniversaire pour 2018 et 2019.

Il est possible que le titre manquant soit simplement un oubli, mais les fans royaux se demandent certainement si le prince Andrew a fait face à encore plus de conséquences pour son scandale.