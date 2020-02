Le prince Andrew réagit pour affirmer qu’il ne coopère pas avec les autorités

Dans l’interview de Prince Andrew’s sur BBC Newsnight à propos de son amitié avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein, le prince n’est pas apparu comme crédible et n’a montré aucune sympathie pour les victimes présumées d’Epstein. Le duc d’York a déclaré qu’il coopérerait avec les autorités chargées de l’application des lois dans leur enquête, mais le procureur américain a récemment affirmé qu’il ne l’avait pas fait.

Voici comment le prince Andrew aurait réagi à cette affirmation, ainsi que la façon dont son ex-femme Sarah, la duchesse de York est impliquée avec Epstein.

Prince Andrew

Déclaration du procureur américain

Le 27 janvier 2020, l’avocat américain Geoffrey Berman a déclaré que des responsables de l’application des lois, y compris le FBI, avaient contacté l’équipe juridique d’Andrew dans l’espoir de l’interviewer, mais n’avaient reçu aucune coopération.

“Il est juste que les gens sachent si le prince Andrew a respecté cet engagement public”, a déclaré Berman, avant d’ajouter, “à ce jour, le prince Andrew n’a fourni aucune coopération.”

Réponse du prince Andrew

Le prince Andrew aurait été “déconcerté” par les affirmations du procureur et a déclaré que ce n’était pas le cas.

“Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité”, a déclaré une source proche du duc à The Express. “Le duc est plus qu’heureux de parler au FBI mais il n’a pas encore été approché par eux.”

La source a poursuivi: «[Andrew] est en colère contre la façon dont cela est décrit et déconcerté par les raisons pour lesquelles cela a été dit à New York. Le duc n’est pas obligé de parler à des avocats représentant des victimes présumées d’Epstein pour le moment, mais il est tout à fait disposé à parler à n’importe quel organisme d’application de la loi, que ce soit la police ou le FBI. »

L’initié a ajouté que le fils de la reine Elizabeth II s’adressait régulièrement à ses avocats et “était engagé dans le processus judiciaire”.

L’ex de Andrew, Sarah Ferguson, a également des liens avec Epstein

L’ex-femme d’Andrew a également ses propres liens avec le criminel.

Après le divorce de Ferguson et du prince, elle était endettée. Fergie devait à son ancien assistant personnel, Johnny O’Sullivan, plus de 100 000 $ mais n’avait pas les moyens de payer. C’est alors qu’Epstein est intervenu et que le montant a été abaissé à un peu moins de 20 000 $.

À l’époque, cependant, Fergie a affirmé que le prince Andrew l’avait aidée à s’occuper de la dette, mais elle a en fait été payée par Epstein. En 2011, il a été révélé que la duchesse avait un contact direct avec la délinquante sexuelle elle-même pour rembourser la dette.

“Je regrette profondément que Jeffrey Epstein se soit impliqué de quelque manière que ce soit avec moi”, a déclaré Fergie dans un communiqué. «Je déteste la pédophilie et tout abus sexuel des enfants et je sais que c’était une gigantesque erreur de jugement en mon nom. Je suis tellement contrit que je ne peux pas dire. Chaque fois que je le pourrai, je rembourserai l’argent et je n’aurai plus jamais rien à voir avec Jeffrey Epstein. Ce qu’il a fait était mal et pour lequel il a été emprisonné à juste titre. »

Il n’y a pas eu de mot si le FBI est intéressé à parler à Ferguson du tout dans le cadre de son enquête.

