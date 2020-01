Le prince Charles a averti Meghan Markle et le prince Harry de cette 1 chose avant de quitter la famille royale

Le prince Harry et Meghan Markle ont commencé leur voyage pour devenir financièrement indépendants de la couronne, mais le prince Charles les aurait avertis qu’il y aura des restrictions en ce qui concerne leur marque. Une source proche de la situation affirme que le prince Charles a dit à Harry et Meghan qu’il y aurait des limites sur le type de produits qu’ils pourraient approuver sous leur titre de duc et de duchesse de Sussex. Comment ces restrictions affecteront-elles le plan du couple de financer leur vie?

Le prince Charles, Camilla Parker Bowles, Meghan Markle et le prince Harry | Chris Jackson / Chris Jackson / .

Le prince Charles émet cet avertissement au prince Harry et

Meghan Markle

L’été dernier, Harry et Meghan ont déposé une demande de marque pour Sussex Royal, la fondation qu’ils ont lancée après avoir quitté la Fondation royale du prince William et Kate Middleton. La demande d’enregistrement de marque couvrait un large éventail de domaines, notamment en permettant au couple d’utiliser son nom sur des marchandises.

Alors que Harry et Meghan pourraient probablement tuer en utilisant

la marque, le prince Charles les aurait mis en garde contre l’approbation de certains

des produits.

“Il y aura des instructions strictes sur l’image de marque”, a déclaré la source.

déclaré. “Par exemple, personne ne veut voir le nom des Sussex sur un pot de

margarine.”

Dans leur annonce choquante de la semaine dernière, Harry et Meghan ont révélé qu’ils souhaitaient devenir financièrement indépendants de la couronne. Cette décision a été fortement critiquée par les observateurs royaux, car la majorité des entreprises du couple sont rendues possibles grâce à un financement public.

Selon Express,

Harry et Meghan reçoivent une allocation annuelle du Sovereign Grant Fund.

Voilà comment les deux ont pu payer pour les rénovations de Frogmore Cottage,

qui leur a coûté plus de 2 millions de dollars.

Le couple espère se libérer du Sovereign Grant Fund

dans un avenir proche et commencer à gagner un revenu professionnel.

Comment le prince Harry et Meghan Markle paieront-ils leurs dépenses?

Harry et Meghan ont des fortunes considérables qui pourraient payer

pour la majorité de leurs dépenses à court terme. Mais ils devront

trouver une source de revenu stable pour leurs plans à long terme, en particulier

compte tenu de leurs besoins actuels.

Meghan a fait des millions au cours de sa carrière d’actrice et a tiré

en baisse de plus de 37 000 $ par épisode de Suits.

Harry, quant à lui, a hérité de dizaines de millions de sa défunte mère, la princesse

Diane.

Alors que les deux trient les aspects financiers de la nouvelle vie, le prince Charles leur donnerait de l’argent du duché de Cornwall. Nous ne savons pas combien Charles est prêt à donner au couple, mais ils seront probablement en laisse courte.

Une partie du plan de Harry et Meghan est de déménager au Canada, où

ils passeront une partie de l’année. Outre l’achat d’une nouvelle maison (qui

coûteront probablement des millions), les deux devront également assurer une sécurité à plein temps.

Que pense le prince Charles de la sortie du prince Harry?

Peu de temps après l’annonce surprise de Harry et Meghan, la reine Elizabeth a convoqué une réunion d’urgence dans son domaine de Sandringham. Le prince Charles, le prince Harry et le prince William étaient présents.

Une fois la réunion terminée, la reine Elizabeth a publié un

déclaration sur la façon dont elle soutient la décision de Harry et Meghan de se retirer

les membres supérieurs de la famille royale.

Alors que la famille royale semblait unie, des sources internes affirment que

Charles était «livide» lorsqu’il a appris l’annonce de Harry et Meghan. Il

aurait également accusé Meghan d’avoir poussé Harry à quitter les projecteurs royaux

et croit qu’ils s’éloignent de la famille.

Avant leur sortie, Harry et Meghan recevaient une allocation annuelle d’environ 6 millions de dollars de Charles. La source dit que le prince Charles réfléchit toujours à combien il donnera au couple maintenant qu’ils se retirent.

Le prince Charles et le prince Harry se disputent-ils?

De nombreux observateurs royaux ont blâmé la prétendue querelle de Harry avec

William pour sa sortie, mais les experts pensent que la relation tendue de Harry

avec Charles est la vraie raison pour laquelle il a décidé de partir.

Le mois dernier, Harry aurait parlé au prince Charles de ses plans pour déménager en Amérique du Nord pendant une partie de l’année. Charles aurait dit à Harry qu’il avait besoin d’un plan d’action plus concret avant de faire une annonce, ce qui ne lui convenait pas.

#SussexSquad Reçus pour quand les gens commencent à haïr Harry et Meghan pour les choses auxquelles ils attachent leur marque. C’est à cela que s’attache le prince Charles Duché. (Quelqu’un l’a tweeté plus tôt dans la journée) pic.twitter.com/MRxw0v9nDb

– Petol Weekes (@Petolweekes) 14 janvier 2020

Le duc de Sussex a tenté de convoquer une réunion avec la reine Elizabeth, mais il a été bloqué par les courtisans de Charles. Harry craignait alors que son plan ne soit divulgué au public, c’est pourquoi il l’a annoncé sur les réseaux sociaux sans avertir le reste de la famille royale.

Le prince Harry n’a pas commenté les rumeurs entourant son

relation avec le prince Charles.