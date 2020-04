Le prince Charles a eu la chance d’avoir des symptômes de coronavirus «légers»

2020-04-01 15:30:06

Le prince Charles a enregistré un message vidéo pour AGE UK dans lequel il révèle comment il s’est débrouillé avec le coronavirus, admettant qu’il a eu la chance d’avoir des “symptômes relativement bénins”.

Le prince Charles a dévoilé ce que c’était que d’avoir un coronavirus admettant qu’il avait de la chance d’avoir des “symptômes relativement bénins”.

Le royal de 71 ans – qui est l’héritier du trône britannique après sa mère la reine Elizabeth II – a été testé positif pour la maladie respiratoire potentiellement mortelle en mars, mais après sept jours d’isolement, il a récupéré de la maladie respiratoire.

Charles a maintenant enregistré un message vidéo dans son rôle de patron de AGE UK pour partager son expérience de la maladie et envoyer son soutien à tous les citoyens plus âgés du Royaume-Uni qui suivent les règles de verrouillage établies par le gouvernement britannique pour arrêter la propagation du coronavirus – également connu sous le nom de COVID-19.

Il a déclaré: “Ayant récemment traversé le processus de contracter ce coronavirus – heureusement avec des symptômes relativement légers – je me retrouve maintenant de l’autre côté de la maladie, mais toujours dans un état de distance sociale et d’isolement général.

“Comme nous apprenons tous, c’est une expérience étrange, frustrante et souvent pénible lorsque la présence de la famille et des amis n’est plus possible et que les structures de vie normales sont soudainement supprimées.

“À un moment sans précédent et anxieux de toute notre vie, ma femme et moi pensons particulièrement à tous ceux qui ont perdu leurs proches dans des circonstances aussi difficiles et anormales, et à ceux qui doivent endurer la maladie, l’isolement et la solitude. Comme Patron of Age UK, et mon épouse la patronne de SilverLine, nos pensées vont à toutes les personnes âgées de ce pays qui éprouvent maintenant de grandes difficultés. ”

Charles a également utilisé son message pour remercier les efforts des médecins et des infirmières du NHS qui luttent contre les coronavirus en première ligne, les décrivant tous comme des “personnes merveilleuses” aux “compétences extraordinaires”.

Le prince a également félicité tout le personnel du magasin au Royaume-Uni qui s’est avéré être un “service d’urgence supplémentaire” avec son travail inlassable pour garder les étagères des supermarchés bien approvisionnées.

Il a ajouté: “À une époque où les médecins, les infirmières et tout le personnel auxiliaire vital qui forment l’épine dorsale de notre remarquable NHS sont de plus en plus soumis à des pressions et à des risques énormes, alors qu’ils se battent héroïquement pour sauver des vies dans des centres de soins intensifs et contenir autant que possible, la propagation de ce virus, nos pensées et nos prières accompagnent ces personnes merveilleuses dont les compétences extraordinaires et le dévouement total et désintéressé au devoir et aux soins de leurs patients nous rendent si fiers.

“En effet, il a été si merveilleux de voir combien de personnes à travers le Royaume-Uni se sont inscrites par centaines de milliers pour être volontaires du NHS, offrant leur aide pour faire tout ce qu’elles peuvent pour fournir un soutien à ceux qui sont en première ligne.

“À cet égard, nous pensons également à tous ces nombreux employés de magasin qui peinent aussi fort qu’ils le peuvent tout au long de chaque nuit pour garder les étagères des supermarchés approvisionnés – un autre” service d’urgence “sur lequel nous comptons tous.”

Charles – dont les fils sont le prince William et le prince Harry – a également exhorté tout le monde en Grande-Bretagne à rester fort pendant cette période difficile et à se rappeler que cela prendra fin à un moment donné.

Il a déclaré: “En tant que nation, nous sommes confrontés à une situation profondément difficile, dont nous ne savons que trop qu’elle menace les moyens de subsistance, les entreprises et le bien-être de millions de nos concitoyens. Aucun de nous ne peut dire quand cela prendra fin, mais y mettre fin Tant que ce n’est pas le cas, essayons tous de vivre avec espérance et, avec foi en nous-mêmes et les uns des autres, espérons que les temps seront meilleurs. ”

Mots clés: Prince Charles, Camilla, Duchesse de Cornouailles, Reine Elizabeth, Prince de Galles

Retour au flux

.