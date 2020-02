Le prince Charles et le prince William ont-ils essayé de montrer au prince Harry ce qu’il manquait lors de sa récente visite royale?

Après le prince Harry et Meghan, la décision décisive de la duchesse de Sussex de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale, la reine Elizabeth II a convoqué une réunion entre elle, Harry, le prince Charles et le prince William.

Après la fin du sommet royal, la reine a déclaré que la famille soutenait le choix d’Harry et de sa femme et qu’ils cesseraient officiellement d’exercer leurs fonctions royales cette année. D’autres membres de la famille royale intensifient leurs efforts et apparaissent même ensemble lors des engagements. Maintenant, cependant, une apparition conjointe avec le prince de Galles et le duc de Cambridge se demande s’ils envoyaient un message à Harry au sujet de ce qui lui manque en étant éloigné de la vie royale.

Le prince Charles et le prince William ont été «aveuglés» par Megxit

Le 8 janvier, le duc de Sussex et l’actrice à la retraite ont annoncé leur choix de quitter la vie royale. Presque immédiatement, des rapports ont fait surface que le père et le frère de Harry ne s’attendaient pas à entendre parler des plans du couple en même temps que le reste du monde.

Le correspondant de la BBC, Jonny Dymond, a déclaré que les responsables du palais lui avaient dit que des membres de la famille royale comme Charles et William étaient “blessés”, “déçus” et se sentaient “aveuglés” par la nouvelle.

Il a également été signalé que le prince Charles était assez contrarié par la duchesse de ne pas lui avoir parlé de certaines choses, car il pensait qu’elles avaient formé un «lien étroit» avant même qu’elle épouse Harry. Le prince aîné a donné à Meghan le surnom de “tungstène” après le métal fort parce qu’il admirait sa force et sa ténacité et n’hésitait pas quand on lui demandait de la promener dans l’allée le jour où elle et Harry avaient noué le nœud.

Mais en l’absence de Harry et Meghan, les choses se sont passées comme d’habitude. Bien qu’une récente visite royale fasse croire à certains fans qu’elle visait à montrer au duc de Sussex exactement ce qu’il manquait maintenant.

Ils se sont amusés lors d’une visite avec des membres des forces armées blessés

Le 11 février, les princes Charles et William ont rendu visite aux membres des forces armées blessés dans le centre de réadaptation militaire du Leicestershire. Le duo père-fils est apparu ludique et a même partagé une vidéo de Charles poussant William dans un fauteuil roulant pour organiser le tournage à partir de cette position.

Bien sûr, certains le lisent un peu parce que les engagements et les projets impliquant des militaires et des femmes blessés ont toujours été une cause qui tient à cœur à Harry. Un pronostiqueur est allé plus loin et a dit qu’ils essayaient effectivement d’envoyer un message à Harry.

“Ils savent qu’Harry suit la presse royale de manière obsessionnelle, et ils voulaient qu’il voie que les choses se passent bien sans lui et que s’il revenait, il serait loin d’être misérable.”, A déclaré la source à Woman’s Day Australia., Ajoutant: “Je Je suis sûr que Charles et Wills auraient voulu rappeler ça à Harry. Même si Harry insiste sur le fait qu’il aime sa nouvelle vie, une grande partie de lui manquera l’armée, ainsi que le contact quotidien avec son père et son frère. »

La source de la publication est restée anonyme, donc nous ne le serons pas si c’était vraiment le cas à moins que le duc de Cornouailles ou le duc de Cambridge ne le commente, ce qui ne se produira probablement pas. Par conséquent, la spéculation continuera.

