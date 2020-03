Le prince Charles se sent «touché» par son soutien dans le cadre du diagnostic de coronavirus

2020-03-26 19:30:06

Le prince Charles est “énormément touché” par les messages de soutien qu’il a reçus depuis son diagnostic de coronavirus.

Le royal de 71 ans a été confirmé positif pour la maladie respiratoire – également connue sous le nom de COVID-19 – plus tôt cette semaine, et dans une mise à jour sur la santé de Clarence House, il a été déclaré qu’il était heureux d’avoir reçu tant de «mots aimables» de la part de sympathisants.

Clarence House a tweeté: “Merci pour tous vos messages” Get Well Soon “pour Son Altesse Royale. Il est énormément touché par vos aimables paroles.”

Le diagnostic de Charles a été révélé mercredi (25.03.20), quand il a été déclaré qu’il avait eu des “symptômes bénins” de la maladie respiratoire mais qu’il était en “bonne santé” et qu’il avait réussi à continuer de travailler à domicile tout en s’isolant avec sa femme. , Duchesse Camilla – qui n’a pas le virus – au domaine Balmoral en Ecosse.

Un porte-parole de Clarence House a confirmé: “Le prince de Galles a été testé positif pour le coronavirus. Il présente des symptômes bénins mais reste en bonne santé et a travaillé à domicile depuis quelques jours comme d’habitude.

“La duchesse de Cornouailles a également été testée mais n’a pas le virus. Conformément aux conseils du gouvernement et des médecins, le prince et la duchesse s’auto-isolent désormais chez eux en Écosse.”

La nouvelle est venue après que le prince Albert de Monaco a annoncé qu’il avait été testé positif à la maladie, neuf jours seulement après s’être assis en face du prince de Galles lors d’un événement WaterAid à Londres.

Cependant, un porte-parole royal a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun moyen de savoir comment Charles avait contracté la maladie hautement contagieuse parce qu’il avait rencontré tant de gens ces dernières semaines.

Le représentant a ajouté: “Les tests ont été effectués par le NHS dans l’Aberdeenshire où ils répondaient aux critères requis pour les tests.

“Il n’est pas possible de savoir de qui le prince a attrapé le virus en raison du nombre élevé d’engagements qu’il a effectués dans son rôle public au cours des dernières semaines”.

