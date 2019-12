Le prince Charles s'est-il vraiment endormi lors du discours de la reine Elizabeth à l'ouverture du Parlement?

Le prince Charles a peut-être hoché la tête lors du discours de la reine Elizabeth lors de l'ouverture du Parlement. Chaque année, Sa Majesté prononce un discours le premier jour du Parlement, mais cette année, les observateurs royaux ont rapidement remarqué à quel point Charles était plutôt somnolent tout au long de l'événement. Charles s'est-il vraiment endormi alors qu'il était assis à côté de la reine Elizabeth alors qu'elle parlait aux députés?

La reine Elizabeth et le prince Charles | Indigo / .

Le prince Charles semble somnoler

Comme il l'a fait ces dernières années, Charles était assis à côté de la reine Elizabeth

elle a prononcé son discours devant les dirigeants du pays. Bien que le discours ait explosé

sans accroc, la vidéo de l'événement semble montrer Charles endormi à

plusieurs points.

Selon Express,

il y a un point dans le clip où Charles clignote plusieurs fois pour tenter de

restez éveillé avant de vous assoupir complètement. Et juste au moment où Charles avait

du mal à rester éveillé, la Reine parlait d'une cause qui lui est chère

cœur: changement climatique.

«Mon gouvernement continuera de prendre des mesures pour rencontrer le monde

premier objectif d'émissions nettes nulles de gaz à effet de serre d'ici 2050 », Queen

Elizabeth a partagé. «Il continuera de montrer la voie dans la lutte contre les

le changement climatique, qui accueillera le sommet COP26 en 2020. »

Le prince Charles n'a pas commenté ce qui s'est passé pendant le discours, mais la vidéo le montre clairement en train de s'endormir.

Alors que le prince de Galles fait les gros titres pour s'endormir, les fans ont également noté à quel point la reine Elizabeth avait l'air un peu plus frêle que d'habitude.

Les fans entendent le discours de la reine Elizabeth

Sur Twitter, les observateurs royaux ont discuté de la reine Elizabeth

apparence dans les moindres détails, avec de nombreux fans disant qu'elle avait l'air assez fragile à la

un événement.

"Queen a l'air très fragile", a écrit un fan, tandis qu'un autre

"Je pense que parce que la reine est en tenue de jour, il est plus visible

comme elle semble fragile.

D'autres fans ont souligné que le prince Charles devrait simplement prononcer les discours à partir de maintenant. Après tout, Charles participe déjà à l'événement en soutien à la reine, donc ce ne serait pas si difficile s'il donnait également le discours (tant qu'il pouvait rester éveillé).

Le discours était le dernier événement public de la reine Elizabeth avant la

Pause vacances. Sa Majesté passera Noël avec le prince Philip, Prince

Charles et le reste de la famille royale dans son domaine de Sandringham.

Les seuls membres de la famille royale qui ne sont pas présents sont le prince Harry et Meghan

Markle. Le couple, avec leur fils, Archie Harrison, passe la

vacances avec sa mère, Doria Ragland, en Californie.

Changement de garde-robe à l'intérieur de la reine Elizabeth

Le discours de la Reine au Parlement est généralement assez royal

affaire, avec Sa Majesté portant ses meilleurs bijoux et couronne pour l'événement. Mais

cette année, la reine Elizabeth a porté une robe de jour et un chapeau à la place, la laissant

Couronne d'État impériale et robe d'État derrière.

Elle s'est habillée pour l'événement parce que c'est la deuxième fois qu'elle prononce un discours au Parlement cette année. Elle a dû prononcer un deuxième discours en raison des élections générales, qui ont généralement lieu en novembre.

La couronne et la robe sont également très lourdes pour la femme de 93 ans, il est donc logique que la reine Elizabeth ait opté pour un look plus décontracté. Et comme les vacances étaient si proches, la reine Elizabeth ne voulait pas se mettre tout habillée pour les fiançailles.

Elle a cependant placé la couronne à côté d'elle lorsqu'elle a donné

le discours. La reine Elizabeth et le prince Charles sont également arrivés à l'événement dans un

voiture au lieu de la voiture traditionnelle.

Le prince Charles envoie les fans dans une frénésie

Alors que Charles a pris beaucoup de peine pour s'endormir chez Queen

Le discours d'Elizabeth, il l'a rattrapé en partageant de précieuses photos de lui

et sa mère après l'événement.

Les photos comprenaient des plans du prince Charles tenant la main de la reine Elizabeth alors qu'elle se dirigeait vers le devant du Parlement, et du duo mère-fils assis côte à côte pendant la procédure.

Les fans ont adoré les photos et ont exprimé leur soutien et leur admiration

pour la reine Elizabeth et son fils.

"Je ne sais pas comment notre belle reine Elizabeth le fait

son âge de 93 ans », a expliqué un fan. "Elle est magnifique tout comme Charles elle

fils 72. "

D'autres fans ont noté à quel point le prince Charles avait l'air très royal

l'événement et semble prêt à prendre le relais dès que la reine Elizabeth aura terminé.

Charles est le premier à monter sur le trône et deviendra le

Roi du Royaume-Uni une fois que la reine Elizabeth abdique ou décède. Là

a beaucoup parlé de la retraite de Sa Majesté quand elle atteint 95 ans et

passer le règne au prince Charles, bien que rien d'officiel n'ait été

confirmé sur ce front.