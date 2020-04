Le prince Charles souhaite au prince Louis un anniversaire “très heureux”

2020-04-23 17:30:06

Le prince royal britannique Charles a souhaité au prince Louis un deuxième anniversaire “très heureux” via Instagram.

Le prince Charles a souhaité au prince Louis un deuxième anniversaire “très heureux” via les réseaux sociaux.

Le royal de 71 ans a publié une image en noir et blanc de lui partageant une étreinte chaleureuse avec le prince Louis via les comptes officiels Instagram et Twitter de Clarence House.

La photographie – qui a été prise par la duchesse de Cambridge – est sous-titrée: “Un très joyeux anniversaire au prince Louis, qui a deux ans aujourd’hui.

“Le jeune prince profite d’un câlin de son grand-père, le prince de Galles. (Sic)”

Ailleurs, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé la «réalité» du photoshoot du dernier anniversaire du prince Louis.

Le couple royal – qui a également le prince George, six ans, et la princesse Charlotte, quatre, ensemble – a publié une série de photographies prises par la duchesse Catherine de son plus jeune fils aux mains arc-en-ciel pour marquer son deuxième anniversaire jeudi (23.04.20) .

Ils ont ensuite partagé des images plus amusantes du tot, avec la peinture maculée sur son visage, pour remercier les sympathisants de leurs messages.

Une photo montrait les mains couvertes de peinture de Louis, tandis que la seconde montrait où il avait serré ses joues, son menton et son cou.

La publication sur les réseaux sociaux était sous-titrée: “Instagram contre la réalité

“Merci pour vos beaux messages sur le deuxième anniversaire du prince Louis [rainbow emoji] (sic) ”

L’ensemble de photos d’origine montrait Louis vêtu d’une chemise vichy s’amusant tout en créant une œuvre d’art colorée.

Le message était sous-titré: “Partager un aperçu du travail du prince Louis avant son deuxième anniversaire!

“Nous sommes heureux de partager des images avant le deuxième anniversaire du prince Louis demain, prises par la duchesse en avril. (Sic)”

Les arcs-en-ciel sont devenus un symbole d’espoir et d’appréciation pour les travailleurs clés au milieu de la pandémie de coronavirus.

Partout au Royaume-Uni, de nombreux enfants ont montré leurs images arc-en-ciel dans les fenêtres de leur maison en signe de soutien.

Mots clés: Prince Louis, Prince Charles, Prince George, Princesse Charlotte

Retour au flux

.