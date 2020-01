Le «Prince frais de Bel-Air» de Will Smith n’a pas été réellement filmé à Bel-Air

Sans la vieille sitcom de NBC The Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith ne serait probablement pas là où il est aujourd’hui en tant que grand tirage au box-office et acteur établi. Cela peut sembler difficile à croire pour certaines générations, cela fera 30 ans en septembre depuis le début de l’émission.

Depuis qu’il a quitté les ondes en 1996, il a été en rediffusions perpétuelles sans pratiquement aucune interruption, y compris les fans réclamant des anecdotes sur les détails de la production.

Un élément de trivial perplexe encore les téléspectateurs est la supposée maison Bel-Air où Will va vivre avec son oncle Phil et sa tante Vivian. Alors que tout le monde sait que l’intérieur était un ensemble NBC, le spectacle a toujours présenté le véritable extérieur du manoir dans l’ouverture.

À quel point la vie était-elle vraie à Bel-Air? Selon les agents immobiliers de ces dernières années, il y a plus de fiction derrière la maison que de fait.

Les maisons d’émissions de télévision ne sont généralement pas là

Ne sautons pas le pistolet et supposons que toutes les maisons des émissions de télévision emblématiques ne sont pas d’où le spectacle a lieu. Quelques foyers télévisés existent vraiment dans des environnements où des sitcoms et des drames d’autrefois étaient censés se dérouler.

Un bon exemple est la maison de la sitcom classique All in the Family des années 1970. La maison que l’on voit dans l’inauguration est vraiment dans le quartier de Queens, NY, où les Bunkers étaient censés vivre, bien qu’ils ne semblent pas entièrement similaires sur la base de l’ensemble. Bien sûr, l’émission elle-même a été enregistrée dans un studio CBS à Los Angeles.

Ensuite, il y a la célèbre maison de ville dans la série complète Full House des années 80. C’était également réel et situé à San Francisco, quelque chose noté sur de nombreux sites Web.

Les fans ont visité ces maisons célèbres des dizaines de fois, mais beaucoup ont essayé de chercher la maison du Prince de Bel-Air dans le quartier du titre en vain. Il y a une bonne raison à cela.

Après tout, la maison «Fresh Prince» n’est pas à Bel-Air

Il y a environ cinq ans, des agents immobiliers de la région de Beverly Hills, en Californie, ont été interrogés sur la maison Fresh Prince. Il s’avère que le grand manoir est situé à Brentwood à la place.

Un indice majeur derrière cela, selon les agents immobiliers ci-dessus, était Bel-Air a des collines. Aucune maison dans ce domaine ne sera définitivement sur un terrain plat, comme on le voit dans la maison depuis le générique d’ouverture.

Combien de fans ont essayé de trouver la maison à Bel-Air sans succès pendant toutes ces années. Avant l’ère d’Internet, la maison avait sans aucun doute beaucoup de gens confus, peut-être au soulagement des vrais occupants qui y vivaient.

Une chose à propos de la maison est qu’elle est assez ancienne. Construite en 1937, la maison comprend cinq chambres et cinq salles de bains. Que cela ressemble à la maison dans le spectacle est une autre chose car il n’y a aucun enregistrement visuel de l’intérieur.

Que se passe-t-il si «Fresh Prince» revient un jour?

Will Smith | Kevin Winter / . pour AFI

Il a été question pendant un certain temps de l’intérêt de Will Smith pour faire revivre Fresh Prince of Bel-Air. La plupart de ces rumeurs ont depuis été fermées après la mort de James Avery en 2013, qui incarnait Oncle Phil.

Ce n’est pas que les médias s’abstiennent d’insister sur le fait que Will Smith veut vraiment redémarrer la série. Peut-être qu’il a l’intention d’utiliser de nouveaux acteurs et le même cadre général. Si oui, utiliseraient-ils à nouveau une photo de la maison d’origine?

Je suis totalement convaincu que les Jeffersons ont acheté la maison des Banks dans la finale de la série The Fresh Prince of Bel-Air, je me sens comme un imbécile.

– Mic One (@MicOneChicago) 23 juillet 2011

Une note intéressante est que les Jeffersons (oui, George et Louise de la sitcom classique) ont acheté la maison à la fin de la série Fresh Prince. Peut-être quelque part plus tard, Will les rachète et revient avec sa propre famille.

La plupart des gens considéreraient ce potentiel immédiat de flop. Peut-être que les occupants de la maison souhaitent la même chose afin qu’ils ne soient pas constamment conduits par les touristes.