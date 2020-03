Le prince George et la princesse Charlotte recevront un enseignement à domicile

2020-03-18 16:30:07

Le prince George et la princesse Charlotte doivent être scolarisés à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus alors que leur école passe à l’apprentissage à distance.

Le prince George et la princesse Charlotte doivent être scolarisés à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les deux enfants – qui sont les enfants les plus âgés du duc et de la duchesse de Cambridge – passeront à «l’apprentissage à distance» pour l’avenir prévisible, car Thomas à Battersea, dans le sud de Londres, encourage les parents à retirer leurs enfants des cours d’ici la fin de l’année. la semaine par mesure de précaution pour aider à prévenir la propagation de la maladie.

Un porte-parole des London Day Schools de Thomas – qui a quatre sites dans la ville – a déclaré au Sun en ligne: “En raison du nombre croissant d’enfants et de personnel absents de l’école en raison de la situation du coronavirus, les London Day Schools de Thomas ont décidé de déménager à apprentissage à distance à partir du vendredi 20 mars.

“A partir de cette date, le programme sera enseigné sur des plateformes d’apprentissage en ligne et nous avons demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison et d’accéder à leurs cours via ce système.

“Cela garantira aux enfants la continuité de l’apprentissage lorsqu’ils ne peuvent pas aller à l’école.”

Cependant, l’établissement d’enseignement – qui coûte 19 000 £ par an – gardera ses portes ouvertes jusqu’aux vacances de Pâques pour les familles qui ne peuvent pas s’occuper de leurs enfants pendant les heures de travail.

Le porte-parole a poursuivi: “Dans les cas où les familles ne sont pas en mesure de garder leurs enfants à la maison (comme ceux qui sont des” employés de première ligne “dans la profession médicale, par exemple), l’école restera physiquement ouverte jusqu’au dernier jour. de mandat, jeudi 26 mars.

“Nous apprécions le soutien de notre communauté scolaire alors que nous continuons à fournir la meilleure solution possible à nos élèves en ces temps difficiles.”

George, six ans, en est à sa deuxième année à l’école, tandis que sa sœur de quatre ans a commencé la réception en septembre de l’année dernière.

Mots clés: Prince George, Princesse Charlotte

Retour au flux

.