Le prince Harry a dit à beaucoup de gens qu’ils lui tournaient le dos

La décision du prince Harry de prendre du recul en tant que membre senior de la famille royale a vu des membres du public le doucher avec leur soutien.

Le prince Harry a été informé par “beaucoup” de gens qu’ils avaient “son dos”, suite à sa décision de démissionner en tant que membre senior de la famille royale.

Le duc de Sussex et son épouse Meghan ont assisté à l’un de leurs derniers engagements royaux aux Endeavour Fund Awards au Mansion House à Londres jeudi soir (05.03.20), où ils ont célébré les réalisations des militaires et des femmes blessés, malades et blessés qui ont participé à des défis sportifs et d’aventure.

Harry – qui a lui-même servi dans l’armée britannique pendant 10 ans, entreprenant deux tournées en Afghanistan – a remis au vétéran de l’armée Tom Oates le prix Henry Worsley, décerné à ceux qui ont lutté contre l’adversité, tout en inspirant les autres.

Et lors de son discours, le prince de 35 ans – qui a un fils de neuf mois, Archie, avec l’ancienne actrice ‘Suits’ – a expliqué comment le fait de servir la Reine et le pays “ne nous quitte jamais”, alors qu’il a partagé combien les gens lors de l’événement lui ont dit qu’ils soutenaient le couple.

Il a déclaré: “Meghan et moi sommes si heureux d’être de retour ici avec vous, pour célébrer chacun de vous pour vos réalisations, votre service et votre résilience.

“Pour certains, la communauté militaire représente une fraternité ou une fraternité qu’aucune autre organisation ne peut offrir, et pour d’autres, c’est un mode de vie que vous ne voulez jamais quitter. Pour beaucoup d’entre nous, c’est les deux.

«Être en mesure de servir la Reine et le pays est quelque chose dont nous sommes tous fiers à juste titre, et cela ne nous quitte jamais.

“Beaucoup d’entre vous ce soir m’ont dit que vous m’avez soutenu, eh bien je suis aussi là pour vous le dire, j’ai toujours le vôtre.”

Meghan, 38 ans, a également remis un prix et a déclaré que c’était “très agréable d’être de retour” alors qu’ils faisaient leur premier engagement officiel conjoint depuis l’annonce de leur intention de se retirer des fonctions royales.

Le couple – qui s’est marié en 2018 – doit officiellement mettre fin à ses fonctions officielles le 31 mars.

Malgré cela, la reine aurait déclaré au couple qu’ils seraient “toujours bien accueillis” dans la vie royale.

Le duc a récemment tenu une réunion de quatre heures avec sa grand-mère et elle lui aurait dit que la porte était toujours ouverte si lui et son épouse changeaient d’avis.

Le monarque lui aurait dit: “Vous êtes très aimé et vous serez toujours le bienvenu”.

Une source royale a déclaré à l’époque: “La Reine avait beaucoup de choses à dire à Harry et c’était le moment idéal pour eux de dire leur morceau.

“Quand Harry et Meghan ont annoncé qu’ils voulaient arrêter, tout s’est passé très rapidement et c’était très stressant pour toutes les personnes concernées.

“Dimanche était la première fois que la Reine a eu la chance de parler à Harry par lui-même et de vraiment découvrir quels sont ses plans. C’était un environnement beaucoup plus détendu et ils ont tous les deux pu exprimer leur opinion.”

La reine serait “très bouleversée” par la décision du duc et de la duchesse de partir, mais les pourparlers auraient “nettoyé l’air” entre eux.

L’initié a ajouté: “Elle lui a dit très clairement que lui et Meghan sont toujours en mesure de revenir s’ils changent d’avis et elle les accueillera à bras ouverts.

“J’espère que le chat a purifié l’air et la voie à suivre s’annonce plus positive.”

