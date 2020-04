Le prince Harry a dit une fois que Meghan Markle «serait incroyablement bon» pour être un royal – alors que s’est-il passé?

Prince

Harry et Meghan Markle étaient autrefois pleins d’espoir. Quand les deux premiers

ont annoncé leur engagement, il est ressorti clairement de leur entretien qu’ils étaient

heureux de commencer le

chapitre suivant ensemble en tant que royals. Quelque part sur la ligne, cependant, les choses

modifié.

Ces jours-ci, Harry et Meghan font de leur mieux pour aller complètement sous terre – un changement sérieux de leur attitude joviale seulement deux ans auparavant. Qu’est-il arrivé au duc et à la duchesse de Sussex?

La relation de Harry et Meghan a évolué rapidement

Quand Harry et Meghan ont commencé à sortir en 2016, les choses

semblait heureux. Les deux ont été mis en place à une date aveugle, et ils l’ont frappé

immédiatement. A partir de ce moment, ils étaient en communication constante, et ce n’était pas

bien avant qu’Harry ne sache que Meghan était la femme qu’il voulait épouser.

Harry a proposé à la duchesse après seulement environ un an et demi, et ils se sont mariés dans les six mois. Mais Harry et Meghan qui ont parlé lors de l’interview de fiançailles du couple sont très différents de Harry et Meghan aujourd’hui.

Les Sussex étaient autrefois optimistes et positifs à l’idée de rejoindre la famille royale

Lorsque les deux ont annoncé leur engagement, ils étaient si pleins

de la vie. Harry était ravi de commencer ce voyage avec Meghan, et

il était convaincu qu’elle serait en mesure de gérer la vie royale.

“… Elle sera incroyablement douée pour la partie travail de celui-ci ainsi que de toute évidence un énorme soulagement pour moi car elle sera en mesure de faire face à tout le reste qui l’accompagne”, a déclaré Harry lors de l’entretien de fiançailles du couple. Le couple était ravi de plonger ensemble pour faire un changement – ils étaient pleins d’optimisme quant à ce que leur avenir royal leur réservait. Mais quelque part au bout du compte, tout s’est mal passé.

Le lien étroit de la famille a commencé à se dissoudre – et Harry et Meghan étaient seuls

Il y avait des rumeurs avant le mariage du couple que le prince

William sentit que les deux se précipitaient – et commença donc un long voyage de combat

rumeurs d’une querelle entre un autre couple royal de premier plan: le prince William et

Kate Middleton. Dans une interview en 2019, Harry a déclaré que son frère et lui étaient

différentes pages, confirmant apparemment les rumeurs de querelle.

La vérité est que personne ne connaît l’histoire complète de ce qui s’est passé entre les Sussex et les Cambridges. Il y avait des spéculations que Meghan et Kate ont eu quelques moments difficiles, qui se sont transformés en une querelle tous azimuts, et que William a mis en garde son frère contre le mariage de Meghan. Cependant, rien n’a jamais été prouvé. Et le public vit toujours dans l’ignorance des problèmes, bien qu’il ait presque certainement joué un rôle dans le départ des Sussex.

La presse, le public et la famille semblaient tous en désaccord avec le couple

L’attention négative des médias était un autre problème que Harry et Meghan avaient du mal à surmonter. Bien qu’ils étaient pleins de foutre et d’excitation en annonçant leur engagement, ils se sont vite rendu compte que ni la presse ni le public ne soutenaient Meghan. Les gens parlaient souvent mal de la duchesse, et peu importe combien elle faisait de bien, elle ne pourrait jamais avoir une longueur d’avance sur les histoires négatives qui la suivaient.

Il semble qu’il n’y ait aucune raison claire pour laquelle Harry et Meghan ont eu de tels problèmes dans leurs rôles. Il est possible qu’une autre duchesse se mariant dans la famille ait amené les gens à choisir leur camp, la plupart d’entre eux choisissant Kate – il y a eu beaucoup de commentaires négatifs sur la façon dont Meghan compare (ou ne compare pas, plutôt) à la duchesse de Cambridge. De plus, avec les choses qui tournent mal entre Harry et William, Meghan et Harry n’avaient personne sur qui ils pouvaient vraiment compter, même s’ils restaient toujours proches de la reine Elizabeth.

Toute la négativité a entraîné une montée du stress qui a finalement

les a dépassés. Et il semble que la seule façon dont ils ont senti qu’ils pouvaient y échapper

était en échappant complètement à la famille. Plus de deux mois après l’annonce

leur départ, le couple est toujours traqué par des histoires négatives – et il

nous fait nous demander si la presse et le public donneront un jour à la duchesse

chance.