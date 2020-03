Le prince Harry a envoyé un courriel au prince Charles et à la reine Elizabeth au sujet du plan Megxit, Royal Insider Claims

L’annonce du prince Harry et de Meghan, duchesse de Sussex, de l’abandon de leurs fonctions royales a peut-être été un choc pour beaucoup, mais un initié prétend que le prince Charles et la reine Elizabeth le savaient à l’avance – par le biais d’un e-mail d’Harry.

Prince William, Prince Harry, Meghan, Duchesse de Sussex et Prince Charles | RICHARD POHLE / . via .

Le prince Harry aurait envoyé par e-mail les détails du plan de sortie

La rédactrice royale du Daily Mail, Rebecca English, a raconté comment, lorsque le prince Harry et Meghan ont pris une pause de six semaines de leurs fonctions royales autour de l’Action de grâces, «inconnu de personne, le couple avait en fait« comploté »une vie en dehors de la Grande-Bretagne.

Elle a ajouté: «Ils avaient réuni une équipe de conseillers américains et

les managers, dont beaucoup avaient travaillé avec Meghan en tant qu’actrice. »

Avant de rentrer de leur pause, «début janvier,

Harry a contacté sa grand-mère et son père par e-mail pour leur dire que lui et Meghan

voulu », a expliqué English. “La Reine et Charles l’ont exhorté à ne pas

se précipiter dans quoi que ce soit. “

“

“C’était compliqué”

L’anglais note en outre que leur demande n’était pas si simple en raison d’une multitude de considérations et de décisions qui devaient être prises. L’éditeur partage que, selon une source familiale, “Ils ont compris que lui et Meghan voulaient quelque chose de différent et étaient prêts à aider, mais c’était compliqué.”

L’initié a poursuivi: «Il y avait des problèmes comme la sécurité et

le financement, les visas et les taxes, auxquels aucun d’eux n’avait pensé. Harry était

a dit de mettre sa demande par écrit et de trouver des idées. »

Cette chronologie ne serait pas bien avec le prince Harry,

comme le partageait la source, “Il pensait que sa famille était obstruée et a décidé de

appuyez sur le bouton nucléaire. “

Le prince Harry aurait été «têtu» à propos de la décision

Le prince Harry et Meghan sont retournés au Royaume-Uni après leur pause, où Harry a rencontré ses cadres supérieurs et, malgré leur avertissement de ne pas rendre leurs plans publics, un autre initié a partagé avec l’anglais: «Malheureusement, il était tout simplement trop têtu, aveuglé et amer pour voir sens.”

Le couple a ensuite publié une déclaration sur son projet de prendre du recul, ce que beaucoup ont trouvé irrespectueux. Un courtisan a déclaré à English: «Sa Majesté a été choquée. Les gens étaient fâchés que la reine ait été si irrespectueuse. »

La reine a donné sa bénédiction

En fin de compte, la reine a approuvé le désir du prince Harry et de Meghan de quitter leurs fonctions royales, bien qu’il y ait eu des sacrifices à faire. «Harry a été dévasté de perdre ses rôles militaires et du Commonwealth, mais sa plus grande frustration a été ordonnée de quitter sa marque Sussex Royal», a noté English.

La reine a fait remarquer dans un communiqué après la finalisation de sa décision qu’elle soutenait leur décision.

«Après plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis heureux qu’ensemble, nous ayons trouvé une voie constructive et encourageante pour mon petit-fils et sa famille. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante », a déclaré le communiqué.

La déclaration de la reine a continué: «Je tiens à les remercier pour tout leur travail dévoué à travers le pays, le Commonwealth et au-delà, et je suis particulièrement fier de la façon dont Meghan est devenue si rapidement une de la famille. J’espère de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permettra de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible. »