Le prince Harry a toujours fait partie intégrante de la monarchie en tant que seul frère du prince William

Le monde a été choqué lorsque le prince Harry a décidé d’abandonner son poste de royal senior dans la famille royale britannique. Mais ils ont rapidement surmonté cette surprise et ont commencé à justifier sa décision en disant que le duc de Sussex n’avait jamais été aussi important de toute façon. En tant que sixième sur le trône avec peu de chances de statuer, cela importait-il vraiment que le prince Harry soit un royal senior ou non?

Il s’avère que la réponse est oui. Ce n’est pas que Harry

jamais devenir

le monarque au pouvoir – c’est qu’il était toujours censé aider à soutenir le

monarchie, surtout après la mort de la reine. Parce que le prince William n’en a qu’un

frère ou sœur pour lui offrir des conseils et aider que seul un membre de la famille proche peut

fournir. Maintenant, il ne semble pas que cela se produira.

Prince William et Prince Harry | Eddie Mulholland – Piscine WPA / .

Le prince William et le prince Harry étaient si proches

La partie la plus triste de toute cette histoire est que Harry et

William était

incroyablement proche pendant leurs jeunes années. Les garçons ont été élevés ensemble et

liés après le divorce de leurs parents et, plus tard, après que leur mère la princesse

La mort tragique de Diana. Même lorsque le prince William est tombé amoureux et s’est fiancé,

Harry était un compagnon fréquent du couple et est devenu proche de Catherine, Duchesse

de Cambridge aussi.

Les deux princes n’ont fait allusion qu’aux raisons exactes de leur querelle. Mais les initiés royaux insistent sur le fait que les ennuis ont commencé lorsque William a donné à son petit frère le conseil de «ralentir» sa relation avec Meghan, la duchesse de Sussex et de bien réfléchir avant de se marier. Harry a vu l’avertissement de William comme une réaction excessive et une attaque personnelle contre son nouvel amour.

Les fans royaux disent que leur relation est en voie de guérison. Cependant, ce ne sera plus jamais comme avant.

La reine Elizabeth n’a qu’un seul frère

La princesse Elizabeth et sa soeur la princesse Margaret | Lisa Sheridan / Archives Hulton / .

Si quelqu’un peut comprendre la solitude de servir de monarque

avec un seul frère pour partager la charge de travail, c’est la reine Elizabeth. Elle avait seulement

une sœur cadette, la princesse Margaret. Heureusement, Margaret n’a jamais quitté le

vie royale.

La sœur de la reine est décédée d’un accident vasculaire cérébral en 2002. Et même si elle n’a jamais expliqué précisément pourquoi elle a décidé d’avoir une famille aussi nombreuse, il est logique de supposer que la reine Elizabeth voulait que son fils, le futur roi, ait autant d’alliés frères que possible. Sa Majesté et le prince Phillip ont eu quatre enfants – Charles, Anne, Andrew et Edward.

La princesse Diana aurait aimé avoir plus d’enfants, mais son mariage s’est effondré avant que cela ne se produise. Puisqu’il n’y a que deux garçons dans la famille du prince Charles, le prince Harry a toujours été considéré comme «partie intégrante» de la monarchie. CNN a expliqué qu’il est un «porte-clés de sa génération».

La famille royale britannique s’effondre

Famille royale britannique | Chris Jackson / .

La reine Elizabeth ne veut rien de plus que pour sa famille

s’entendre. Mais le drame récent prouve que la paix est presque

impossible avec les membres de la famille actuelle.

Le prince William ne serait pas satisfait de la décision de son frère d’abandonner ses fonctions et de se forger un nouvel avenir pour lui et sa famille. Si quoi que ce soit, cette décision a prouvé son point de vue sur Meghan et l’impact qu’elle allait avoir sur la vie du prince Harry. Pourtant, le duc de Cambridge a pris soin de ne rien dire de trop négatif sur Harry et Meghan en public, ce qui prouve qu’il peut vouloir réparer leur relation endommagée.

Il a peut-être eu le surnom «héritier de rechange» pour la plupart de ses

la vie. Mais le prince Harry est le seul frère du futur roi William

ont, ce qui le rend extrêmement vital pour le succès continu de la royale

famille.