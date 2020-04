Le prince Harry “ a tout abandonné ” et “ a brûlé tous les ponts ” pour que Meghan Markle obtienne ce qu’elle veut, selon Royal Source

Le prince Harry a-t-il beaucoup abandonné pour rendre Meghan, duchesse de Sussex heureuse? De nombreux critiques pensent que la décision des Sussex de quitter la famille royale a été prise par Meghan, une source partageant le fait qu’Harry a “brûlé tous les ponts” pour sa femme.

Prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex | Samir Hussein / WireImage

Le prince Harry et Meghan quittent la famille royale

Le prince Harry et Meghan ont annoncé leur intention de prendre du recul

de leurs fonctions royales en janvier et a officiellement quitté leur vie royale,

avec le soutien de la reine, le 31 mars. Le couple a posté un message sur Instagram

avant leur dernier jour pour partager leur gratitude avec leurs fans et expliquer, “Bien que

vous ne nous voyez peut-être pas ici, le travail continue. »

“Comme nous pouvons tous le ressentir, le monde en ce moment semble extraordinairement fragile”, ont-ils écrit dans le billet. «Pourtant, nous sommes convaincus que chaque être humain a le potentiel et la possibilité de faire une différence – comme on le voit maintenant à travers le monde, dans nos familles, nos communautés et celles qui sont en première ligne – ensemble, nous pouvons nous élever mutuellement pour réaliser la plénitude de cette promesse. “

Ils ont souligné l’importance de «la santé et le bien-être de tous à travers le monde et trouver des solutions» et ont promis qu’ils «concentrent ce nouveau chapitre pour comprendre comment nous pouvons le mieux contribuer».

“Même si vous ne nous voyez pas ici, le travail continue”, ont-ils ajouté.

Le prince Harry “a tout abandonné”, dit une source

Dans un article pour le Daily Mail, la rédactrice royale Rebecca English a plongé profondément dans Megxit, en s’ouvrant avec l’inquiétude que le prince Harry puisse bientôt «ressentir des regrets insignifiants» concernant son choix de quitter la famille royale.

Elle a ajouté: «Comme un initié royal – auparavant un grand admirateur – m’a dit récemment:« Harry a tout abandonné, littéralement tout. Il a brûlé tous les ponts à la maison. Et Meghan? Eh bien, je pense plutôt qu’elle a ce qu’elle voulait … »»

Que cette déclaration soit entièrement vraie ou non n’est pas claire, mais le prince Harry et Meghan se sont tous deux sacrifiés pour choisir une vie à l’abri des projecteurs. En plus d’abandonner leurs titres de RHS et le nom de Sussex Royal, ils ne reçoivent plus de financement public. Cependant, ils gagnent une vie loin de l’examen minutieux des médias et de la possibilité d’élever leur fils Archie avec une éducation plus «normale».

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un initié affirme que Meghan a lancé un ultimatum à Harry

La critique de Meghan n’a pas cessé même s’ils ont quitté la famille royale, car une source a partagé avec les Anglais que la duchesse n’était pas vraiment préparée à la vie royale et un autre initié pense qu’elle a donné un ultimatum au prince Harry et “l’a forcé à choisir . ”

«Elle a grossièrement mal évalué la différence culturelle du Royaume-Uni avec l’Amérique. Et puis vous ajoutez à cela le protocole… », a déclaré une source en anglais. “Pour être honnête, elle n’avait pas vraiment de petite amie à lui dire” si tu ne portes pas de chapeau quand tu es avec la reine, tu vas tout gâcher. “”

Selon English, une source royale senior lui a dit que Meghan avait donné à Harry l’ultimatum: “Archie et moi sommes votre famille”, ajoutant: “Harry avait espoir de trouver un moyen de marier son désir de plus de liberté avec son héritage royal, mais Meghan l’a convaincu qu’il n’y avait pas d’autre option, elle l’a forcé à choisir. Il a passé trois mois à se convaincre qu’il avait fait ce qu’il fallait. »