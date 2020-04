Le prince Harry a un nouveau surnom grossier après avoir déménagé à Los Angeles – «Hollywood Harry»

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont officiellement entamé leur nouvelle vie séparée de la famille royale britannique. Personne ne savait exactement à quoi ressemblera l’avenir – surtout pas le couple lui-même. Mais ils ont récemment pris quelques décisions, notamment leur déménagement surprise du Canada, où ils vivaient depuis l’annonce de la bombe, à Los Angeles, la ville natale de Meghan.

Les fans n’aiment pas la décision de Harry et Meghan de bouger.

Beaucoup sont particulièrement critiques maintenant au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus, selon

le duc et la duchesse de Sussex devraient faire leur part pour aider.

Prince Harry | Victoria Jones – Piscine WPA / .

Le prince Harry et Meghan Markle ont déménagé dans un complexe isolé à L.A.

Les abonnés savent très bien que Harry et Meghan cherchaient

plus silencieux, moins

vie compliquée quand ils ont décidé de quitter la famille royale. Au début, ils

essayé de le trouver sur l’île de Vancouver, où ils auraient passé du temps à faire de la randonnée,

faire du yoga et passer du temps ensemble en famille. Mais cela ne suffisait pas.

Les gens ont rapporté que Harry, Meghan et Archie ont décampé

pour les États-Unis à la fin de mars, juste avant leur dernier jour officiel

royals seniors, 31 mars. Cette décision a valu au prince Harry une nouvelle

surnom.

Le prince Harry et Meghan Markle | Rosa Woods – Piscine / .)

Les critiques appellent le prince Harry par un nouveau surnom grossier

Un article surnommé le duc de Sussex «Hollywood Harry» comme

manière de critiquer sa nouvelle situation de vie pendant la crise mondiale.

Bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels Harry était «inquiet» pour son père, le prince Charles,

qui a été diagnostiqué avec un coronavirus en mars, il n’est pas rentré chez lui en Grande-Bretagne.

Au lieu de cela, lui et Meghan vivent à huis clos à L.A.

Il a été rapporté qu’Harry restait en contact avec son père et ses grands-parents âgés, le prince Philip et la reine Elizabeth, via des discussions de groupe sur les réseaux sociaux. Mais il ne rentre pas chez lui.

La réponse du prince William à la crise des coronavirus a été

assez différent de Harry

Ce n’est pas seulement que le prince Harry est à l’autre bout du monde

famille. Les critiques soulignent également le contraste frappant entre la réponse de Harry

à la crise des coronavirus par rapport à son frère aîné, le prince William.

Apparemment, le duc de Cambridge a exprimé son désir de retourner dans son ancien

travail en tant que pilote d’ambulance aérienne pour

sa part »dans la lutte contre le virus.

Il est peu probable que le prince William obtienne son souhait. Mais

de toute façon, les disciples royaux ne peuvent pas s’empêcher de remarquer la différence majeure d’approche

entre les deux frères. “Hollywood Harry” s’est caché pendant que Prince

William a vaillamment intensifié les lignes de front.

Personne ne sait ce que Meghan et Harry feront ensuite

Voir ce post sur Instagram

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Les fans observateurs ont remarqué que le duc et la duchesse de Sussex ont signé leur dernier post Instagram avec un simple «Harry et Meghan», plutôt que d’utiliser leurs titres comme ils le font normalement. Ils ont également précisé qu’ils allaient lancer de nouveaux comptes Instagram qui n’incluaient pas le mot «royal», que la reine ne les laisserait plus utiliser.

La première grande annonce post-Megxit est la sortie du documentaire Disneynature, Elephant, pour lequel Meghan a fourni un travail de voix off. Ce projet prouve que ces deux-là sont prêts à plonger les orteils dans le monde d’Hollywood dans le cadre de leur nouvelle vie.

Harry pourrait-il être le prochain à essayer la vie de l’acteur pendant

taille, ce qui lui a valu le titre, “Hollywood Harry” pour de vrai? Nous devrons

attendez de le découvrir.