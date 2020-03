Le prince Harry annule les Jeux Invictus 2020

2020-03-19 23:30:06

Le prince Harry a annulé les Jeux Invictus 2020 en raison de la pandémie de coronavirus en cours, car les organisateurs se tournent maintenant vers les jeux 2021.

Le Royal, âgé de 35 ans, accueille généralement l’événement sportif – qu’il a lancé en 2014 – chaque année, mais a été contraint de suspendre les jeux de cette année en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Les jeux de 2020 devaient se tenir en mai à La Haye, aux Pays-Bas, mais après l’épidémie du virus – également connu sous le nom de COVID-19 – Harry a décidé d’annuler l’événement jusqu’aux jeux de l’année prochaine.

Dans un message vidéo partagé avec les concurrents des Jeux Invictus 2020, le prince Harry a déclaré: “Cette décision était l’option la plus raisonnable – et la plus sûre – pour vous tous, pour votre famille et toutes les autres personnes impliquées dans ces jeux. Je sais combien je suis déçu vous devez tous l’être. C’est un objectif dont beaucoup d’entre vous ont besoin. Je vous encourage à maintenir cet objectif du mieux que vous pouvez. La bonne chose est que vous avez encore 12 mois pour être encore plus en forme, pour être encore plus en forme que vous ne l’êtes déjà, pour être à votre condition physique et mentale optimale. ”

Les organisateurs de l’événement – dans lequel des militaires blessés, blessés ou malades participent à neuf sports – cherchent maintenant à accueillir les Jeux en 2021, mais évaluent toutes les options.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: “À la lumière de la pandémie de coronavirus Covid-19, le conseil d’administration des Jeux Invictus La Haye 2020, ainsi que la Fondation Invictus Games, sont obligés de conclure que l’organisation des Jeux Invictus La Haye 2020, présentée par Jaguar Land Rover, ne pourra plus se dérouler comme prévu du 9 au 16 mai 2020.

“Nous étudions actuellement toutes les options pour reprogrammer les Jeux Invictus, sous réserve de la disponibilité des installations et des ressources clés, jusqu’en mai ou juin 2021. Une planification importante pour étendre et confirmer cette option est en cours.”

Les Jeux Invictus ne sont que l’un des nombreux événements touchés par COVID-19 – qui a déjà fait près de 10000 vies dans le monde – avec Coachella, Glastonbury et le Festival de Cannes, tous reportant ou annulant leurs plans pour 2020.

