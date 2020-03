Le prince Harry est “ extrêmement engagé et enthousiaste ” à propos de la refonte de l’industrie du voyage, selon une source

Il n’y a pas si longtemps, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont été critiqués par les fans pour avoir enseigné à tout le monde sur le gaspillage de combustibles fossiles lors d’un voyage en jet privé. Les fidèles royaux ne pouvaient s’empêcher de penser que le duc et la duchesse de Sussex utilisaient l’approche classique «Faites ce que je dis, pas ce que je fais» et ils étaient super salés à ce sujet.

Mais maintenant que Harry et Meghan ont annoncé leur intention de prendre du recul en tant que membres de la famille royale, tout ce qui concerne leur stratégie a changé, y compris leur approche du voyage. Le prince Harry a récemment assisté à un sommet de travail en Écosse sur son initiative de voyage durable, Travalyst.

Et oui, il a pris un vol commercial et un train pour s’y rendre.

Prince Harry | Andrew Milligan-WPA Pool / .

Le prince Harry essaie de rendre les voyages plus durables

Le duc de Sussex a expliqué que les voyages sont une composante nécessaire et positive de la vie. “[Travel] au cœur de l’expérience humaine, des liens culturels et de nouvelles amitiés », a-t-il déclaré dans un discours. “C’est une puissance mondiale qui emploie des centaines de millions de personnes, qui maintient la culture en vie, protège certains des espaces les plus précieux du monde, et qui nous présente des personnes, des lieux et des animaux sauvages que nous n’avons jamais vus que sur un écran.”

Mais même s’il est pro-voyage, Harry a mis en garde contre le gaspillage de ressources pour faire des voyages, et a averti que les voyageurs doivent faire attention à ne pas exploiter accidentellement les résidents de ces destinations. Cela pourrait inclure des voyages qui ne profitent qu’aux voyagistes au lieu d’être filtrés dans la communauté locale.

Harry est «engagé et enthousiaste» à propos de cette nouvelle cause

Après des mois de drame et d’agitation, il est rafraîchissant de voir Prince

Harry a l’air si énergique tout en se jetant derrière une cause qu’il a clairement

se soucie. Comme

Harper’s Bazaar a souligné que Travalyst représente l’avenir de Harry et

Les fondations de Meghan avec sa nouvelle approche audacieuse.

Ils ont rapporté qu’une source a décrit le changement, disant: «Plutôt que de reproduire les fondations caritatives classiques, le couple envisage de chercher la cause profonde des problèmes et de changer le jeu de cette façon.» Nous pouvons supposer qu’ils adopteront une approche similaire à toute future activité caritative que le couple créera dans sa nouvelle vie.

La source a également déclaré que le prince Harry était «extrêmement engagé et enthousiaste» au sujet du succès de Travalyst et des voyages durables en général.

L’avenir du prince Harry et de Meghan Markle est

encore incertain

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Personne ne sait exactement quelle est la prochaine étape de la vie

ressemblera au duc et à la duchesse de Sussex, y compris Meghan et Harry

se. Mais nous pouvons supposer qu’ils respecteront leurs principes et

continuer de promouvoir les causes qui leur tiennent à cœur, notamment la sensibilisation à l’environnement

et des solutions de voyage durables.

La principale différence est que le couple

être en mesure de parler librement sans craindre le retour de la famille royale. Alors on

peuvent tous s’attendre à des déclarations plus audacieuses et plus franches de la paire et encore plus

initiatives ciblées similaires à Travalyst.

Vont-ils continuer à voyager en jet privé, ou seront-ils

réformé et continuer à voler commercial et à prendre des trains? Nous regarderons pour voir

comment tout cela se joue.