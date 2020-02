Le prince Harry et la duchesse Meghan “ assoiffés ”

2020-02-15 10:00:05

Le prince Harry et la duchesse Meghan sont «amoureux» l’un de l’autre et «tentent de vivre leur vie en tant que parents réguliers».

Le couple a récemment choisi de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale et de déménager au Canada avec leur fils Archie, neuf mois, et des amis croient que la décision les a rapprochés encore plus.

Une source a déclaré à PEOPLE: “Ils sont amoureux et très gentils les uns avec les autres. Archie est la priorité. Il s’agit toujours de prendre soin de lui et de donner la priorité à la famille. C’est un enfant heureux – il aime rire. Archie et Harry passer un bon moment ensemble. Et Meghan est une super maman. Elle est très soucieuse de s’occuper de lui. Ils essaient de vivre leur vie en tant que parents réguliers.

“Ce sont de vrais corps à la maison qui aiment se détendre avec Archie et les chiens.”

Le couple – qui a fait le lien en 2018 – réside actuellement au Canada, mais espère également acheter une maison dans la ville natale de Meghan, Los Angeles.

L’initié a déclaré: “Ils aiment être au Canada, mais ils regardent aussi des maisons à Los Angeles. Ils auront probablement des maisons aux deux endroits.

“C’est le plein régime pour eux en ce moment. Ils ont beaucoup de choses à faire en 2020, et ce sera vraiment excitant à voir.”

Pendant ce temps, il a été récemment rapporté que Harry et Meghan devraient éliminer 15 membres de leur personnel britannique.

Le prince de 35 ans et Meghan, 38 ans, fermeront leur bureau à Buckingham Palace et bien qu’un ou deux des membres du personnel puissent être réintégrés dans la maison royale, la plupart négocient actuellement des plans de licenciement.

Bien qu’il ait été choqué par cette décision, le personnel aurait respecté la décision de déménager en Amérique du Nord.

Un initié royal a déclaré au journal Daily Mail: “Le duc et la duchesse ont une petite équipe, moins de 15 personnes. L’équipe est très fidèle aux Sussex et comprend et respecte la décision qu’ils ont prise.

“Ils sont tous proches et se soutiennent mutuellement. L’équipe est occupée à aider à préparer leurs Altesses Royales pour l’avenir et à travailler sur une série d’engagements finaux.”

Certains membres du personnel sortants ont commencé à travailler pour le prince Harry bien avant son mariage en 2018.

