Le prince Harry et la duchesse Meghan mettent sur la liste noire quatre grands tabloïdes britanniques

2020-04-20 09:30:07

Le prince Harry et la duchesse Meghan ont écrit une lettre très ferme à quatre grands tabloïds britanniques, insistant sur le fait qu’ils ne s’engageront pas avec eux à l’avenir.

Le prince Harry et la duchesse Meghan ont mis sur liste noire quatre grands journaux britanniques.

Le couple – qui a démissionné en tant que membre senior de la famille royale britannique le mois dernier et réside actuellement à Los Angeles – a adressé une lettre ferme aux rédacteurs en chef du Sun, du Daily Mail, du Daily Mirror et du Daily Express, leur disant que ils ne s’engageront en aucune façon avec eux à l’avenir.

Harry et Meghan ont déclaré qu ‘”il n’y aura aucune corroboration et aucun engagement” de la part de leur équipe vers l’un des quatre points de vente, ainsi que leurs éditions du dimanche et les sites Web associés, et ont continué à attaquer les publications pour l’impression d’articles, qui selon le couple étaient “déformé, faux ou envahissant au-delà de la raison”.

La lettre, publiée par leurs représentants américains, déclarait: “Il est très préoccupant qu’une tranche influente des médias, depuis de nombreuses années, cherche à se soustraire à la responsabilité de ce qu’ils disent ou impriment – même lorsqu’ils savent que c’est déformée, fausse ou envahissante au-delà de toute raison. Lorsque le pouvoir est exercé sans responsabilité, la confiance que nous plaçons tous dans cette industrie si nécessaire est dégradée.

“Il y a un réel coût humain à cette façon de faire des affaires et cela affecte tous les coins de la société. Le duc et la duchesse de Sussex ont vu des gens qu’ils connaissent – ainsi que de parfaits étrangers – voir leur vie complètement séparée sans raison valable, autre que le fait que les potins salaces augmentent les revenus publicitaires. ”

S’adressant directement aux rédacteurs en chef des publications, ils ont ajouté: “Cela dit, veuillez noter que le duc et la duchesse de Sussex n’interagiront pas avec votre point de vente. Il n’y aura aucune corroboration et aucun engagement. C’est également une politique mise en place pour leur équipe de communication, afin de protéger cette équipe du côté de l’industrie que les lecteurs ne voient jamais.

“Cette politique ne vise pas à éviter les critiques. Il ne s’agit pas de mettre fin à la conversation publique ou de censurer les reportages exacts. Les médias ont parfaitement le droit de faire rapport et d’avoir une opinion sur le duc et la duchesse de Sussex, bonne ou mauvaise. Mais elle ne peut pas être basé sur un mensonge. ”

Harry, 35 ans et 38 ans, Meghan – qui a son fils Archie, 11 mois, ensemble – a ajouté que ce n’est pas une politique générale pour tous les médias et qu’ils seront heureux de s’engager avec “les médias locaux, les médias régionaux et locaux” pour mettre en évidence les problèmes et les causes auxquels ils croient.

Ils ont ajouté: “Le duc et la duchesse de Sussex ont hâte de travailler avec les journalistes et les médias du monde entier, en s’engageant avec les médias locaux, les médias régionaux et locaux, et les jeunes journalistes en devenir, pour mettre en lumière les problèmes et les causes qui ont donc désespérément besoin d’être reconnus. Et ils ont hâte de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour offrir de nouvelles opportunités à des voix plus diverses et sous-représentées, dont nous avons plus que jamais besoin. ”

Mots clés: Prince Harry, Duchesse Meghan

Retour au flux

.