Le prince Harry et la duchesse Meghan nomment un nouvel organisme de bienfaisance après leur fils

2020-04-07 02:30:05

Le nouvel organisme de bienfaisance du prince Harry et de la duchesse Meghan s’appelle Archewell.

Le duc et la duchesse de Sussex – qui, plus tôt cette année, ont annoncé leur intention de démissionner de leur poste de membres de la famille royale – sont “impatients” de lancer la fondation.

Le couple a déclaré au Telegraph: “Comme vous, notre objectif est de soutenir les efforts pour lutter contre la pandémie mondiale de Covid-19, mais face à cette information qui se fait jour, nous nous sommes sentis obligés de partager l’histoire de la façon dont cela s’est produit. Avant SussexRoyal, est venue l’idée de «Arche» – le mot grec signifiant «source d’action”. Nous nous sommes connectés à ce concept pour l’organisation caritative que nous espérions construire un jour, et il est devenu l’inspiration pour le nom de notre fils. Pour faire quelque chose de sens, pour faire quelque chose qui compte. Archewell est un nom qui combine un mot ancien pour force et action, et un autre qui évoque les ressources profondes sur lesquelles chacun doit puiser. Nous sommes impatients de lancer Archewell lorsque le moment sera venu. ”

Harry et Meghan ont indiqué dans des documents officiels qu’ils pouvaient utiliser le nom de l’organisme de bienfaisance pour un certain nombre de choses différentes, notamment «l’organisation et la conduite de groupes de soutien pour les personnes dans le besoin» ainsi que le «conseil émotionnel» et la «coordination des soins sociaux et personnels, et services psychologiques “. Ils ont également déclaré qu’ils pourraient créer un site Web “dans le domaine de la nutrition, de la santé générale et de la santé mentale”.

La semaine dernière, le couple a fermé son compte Instagram Sussex Royal, mais a insisté sur le fait qu’ils travaillaient toujours sur leurs objectifs plus larges.

Ils écrivaient à l’époque: “Alors que nous trouvons tous le rôle que nous devons jouer dans ce changement global et ce changement d’habitudes, nous concentrons ce nouveau chapitre pour comprendre comment nous pouvons le mieux contribuer. Bien que vous ne puissiez pas nous voir ici [on Instagram], le travail continue. ”

Harry et Meghan ont un fils Archie Harrison, 11 mois, ensemble.

Mots clés: Prince Harry, Duchesse Meghan

