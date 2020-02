Le prince Harry et la duchesse Meghan «ont besoin d’une sécurité efficace»

2020-02-22 10:30:04

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont déclaré dans un nouveau message sur leur site Web qu’ils “nécessiteraient une sécurité efficace” après avoir quitté la royauté.

Le couple a accepté de cesser d’utiliser sa marque Sussex Royal lorsqu’ils démissionneront en tant que membres supérieurs de la famille royale le 31 mars, mais ils ont insisté sur le fait qu’ils continueraient d’avoir besoin d’un détail de sécurité après cette heure, bien qu’il ne soit pas clair qui paiera pour ça.

Dans une déclaration sur leur site Web Sussex Royal, Harry et Meghan ont déclaré: “Il est convenu que le duc et la duchesse de Sussex continueront d’exiger une sécurité efficace pour les protéger, eux et leur fils. Ceci est basé sur le profil public du duc en raison d’être né dans la famille royale, son service militaire, le profil indépendant de la duchesse et le niveau de menace et de risque partagé documenté spécifiquement au cours des dernières années. Aucun autre détail ne peut être partagé car il s’agit d’informations classifiées pour des raisons de sécurité. ”

La paire affirme également qu’il n’y a pas de “juridiction” pour les empêcher d’utiliser le mot royal dans leur image de marque, mais disent qu’ils n’en utiliseront pas après le printemps 2020.

Ils ont écrit: “Étant donné que le duc et la duchesse ne seront plus considérés comme des membres à temps plein de la famille royale, il a été convenu que l’utilisation du mot” royal “devrait être réexaminée en ce qui concerne les organisations qui leur sont associées dans ce nouveau regard.

“Bien qu’il n’y ait aucune juridiction de la part de la monarchie ou du Cabinet Office sur l’utilisation du mot” Royal “à l’étranger, le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas l’intention d’utiliser” Sussex Royal “ni aucune itération du mot” Royal “dans aucun territoire (au Royaume-Uni ou ailleurs) lorsque la transition aura lieu au printemps 2020.

“Le duc et la duchesse de Sussex attendent avec impatience l’occasion de partager plus avec vous et apprécient grandement votre soutien!”

Harry, 35 ans, et Meghan, 38 ans, ont annoncé leur décision de quitter la famille royale dans un article Instagram le mois dernier.

Il se lisait comme suit: “Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution.

«Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres« supérieurs »de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine.

“C’est avec vos encouragements, en particulier au cours des dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement.”

