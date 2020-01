Le prince Harry et la duchesse Meghan paieront pour leur propre sécurité

2020-01-12 19:00:05

Le duc et la duchesse de Sussex apporteront probablement une «contribution substantielle» à leur projet de loi sur la sécurité une fois qu’ils auront pris du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Le duc et la duchesse de Sussex apporteront probablement une «contribution substantielle» à leur projet de loi sur la sécurité une fois qu’ils auront pris du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que le prince Harry et la duchesse Meghan démissionneraient de leurs fonctions royales, et dans le détail de leurs plans sur leur site Web Sussex Royal, il a été affirmé que même s’ils ne recevraient plus leurs revenus de la subvention souveraine – qui provient de l’argent que la Reine reçoit des contribuables chaque année – leur sécurité serait toujours financée par les impôts.

Cependant, il a été annoncé que la paire contribuera à leurs frais de sécurité, bien que le montant exact soit décidé dans un futur “accord”.

Une source bien placée a déclaré au journal The Sun dimanche: “Cela ne suffira pas s’ils s’attendent à ce que les fonds publics continuent de financer leur sécurité lorsqu’ils ont renoncé à leurs fonctions publiques.

“On s’attend à ce que leur protection continue d’être assurée par le contribuable – mais cela ne se produira pas.

“Ils vont devoir conclure une sorte d’accord et cela impliquera une contribution substantielle au coût global.”

Actuellement, on estime que le coût de la sécurité pour Meghan, âgé de 35 ans et de 38 ans, qui est couvert par le Scotland Yard’s Royalty and Specialist Protection Command – est d’environ 600 000 £.

La nouvelle intervient après qu’il a été affirmé que le couple aurait une caution payée par les contribuables en raison de leur statut de “personnes protégées au niveau international”.

Sur leur site Internet, ils ont déclaré: “Le duc et la duchesse de Sussex sont classés parmi les personnes protégées au niveau international, ce qui impose ce niveau de sécurité”.

Le couple devrait également devenir «financièrement indépendant» et gagner des revenus grâce à des accords commerciaux et à des œuvres caritatives.

Sussexroyal.com a noté que Harry et Meghan “apprécient la possibilité de gagner un revenu professionnel, ce qui leur est interdit dans la structure actuelle” – même s’ils continueront de s’établir à Frogmore Cottage avec la permission de la reine.

Mots clés: Prince Harry, Duchesse Meghan

Retour au flux

.