Le prince Harry et la duchesse Meghan partagent des conseils sur la solitude

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont partagé d’importants conseils pour lutter contre les sentiments de «solitude» pendant la pandémie de coronavirus.

Le couple royal a consulté son compte Instagram Sussex Royal pour partager un long article visant à aider ceux qui luttent contre l’auto-isolement et la distanciation sociale pendant la propagation continue du virus.

Sur le post – qui était accompagné d’une image qui disait “Aujourd’hui, je me sens …” – ils ont écrit: “Avec tout ce qui se passe, c’est beaucoup à prendre. Beaucoup d’entre nous peuvent se sentir confus. Ou seuls, ou anxieux ou effrayé … et isolément, certains d’entre nous peuvent juste se sentir ennuyés, ou que vous ne savez pas quoi faire de vous-même sans votre routine normale. Il est parfaitement normal de ressentir une de ces choses.

“Notre bien-être émotionnel est mis à l’épreuve tous les jours, que nous le réalisions ou non, mais nos vies sont généralement remplies de distractions. Maintenant, avec une couverture COVID en constante évolution, nous nous adaptons tous à cette nouvelle norme et aux sentiments qui l’accompagnent. (Sic ) ”

Harry, 35 ans, et Meghan, 38 ans, ont ensuite énuméré un certain nombre de ressources qui fournissent de l’aide à ceux dont la santé mentale a été affectée par le virus.

Ils ont ajouté: “Mais voici la bonne chose (car en ce moment nous devons entendre de bonnes choses, non?): Oui, il y a de l’isolement et de la distance physique, mais il ne doit pas y avoir de solitude.

«Il existe des ressources qui peuvent nous aider tout au long de ce processus et des moyens pour que VOUS puissiez devenir l’une de ces ressources. @Crisistextline @giveusashoutinsta @kidshelpphone et CTL Ireland sont des organisations qui ont plus que jamais besoin de nouveaux bénévoles et qui ont une porte ouverte pour vous pour obtenir le soutien dont vous avez besoin.

“- Si vous êtes à la maison et que vous vous ennuyez, vous pouvez vous entraîner numériquement à être un conseiller et AIDER quelqu’un qui a vraiment besoin de votre soutien! Quelle façon incroyable d’utiliser cette fois

“- Si vous vous sentez seul, dépassé, déprimé ou anxieux, vous pouvez envoyer un SMS à l’une de ces lignes et en parler.

“- Si vous êtes dans une relation violente et que vous vous trouvez maintenant isolé avec votre agresseur, ces conseillers sont là pour vous. Vous n’avez pas besoin de souffrir en silence.

“Et pour ceux d’entre vous qui ne se sentent pas à l’aise d’envoyer des SMS à un inconnu, contactez vos amis, votre famille et vos collègues. Les appels téléphoniques et la vidéoconférence sont un excellent moyen de se sentir plus connectés – demandez s’ils vont bien, dites Expliquez-leur comment vous vous sentez (réellement) et utilisez ce temps pour vraiment écouter la réponse.

“S’il y a quelqu’un que vous connaissez et qui vous inquiète, votre texte peut être la chose qui vous sauve la vie. (Sic)”

La publication du couple intervient après que Harry a appelé cette semaine pour annuler les Jeux Invictus 2020, qui devaient se tenir aux Pays-Bas en mai.

