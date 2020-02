Le prince Harry et la duchesse Meghan vont hausser la marque Sussex Royal le mois prochain

2020-02-21 20:00:04

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, devront cesser d’utiliser leur marque Sussex Royal une fois qu’ils auront quitté la vie royale en mars.

Le couple a annoncé le mois dernier qu’il quitterait ses fonctions de membre supérieur de la famille royale et déménagerait au Canada.Plus tôt cette semaine, il a été confirmé que les changements à leurs postes seront officialisés le 31 mars.

Et maintenant, il a également été confirmé que leur marque Sussex Royal – qu’ils utilisent sur leur Instagram et pour leur fondation caritative – devra être modifiée, en raison des “règles spécifiques du gouvernement britannique entourant l’utilisation du World Royal”.

Le porte-parole du couple a déclaré dans un communiqué: “Compte tenu des règles spécifiques du gouvernement britannique concernant l’utilisation du mot” Royal “, il a donc été convenu que leur organisation à but non lucratif, lorsqu’elle sera annoncée ce printemps, ne s’appellera pas Sussex Royal Foundation. .

“Par conséquent, les demandes de marques déposées à titre de mesures de protection, agissant sur les conseils et suivant le même modèle pour la Fondation royale, ont été supprimées.”

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Harry, 35 ans, et Meghan, 38 ans, fermeront leur bureau de Buckingham Palace lorsqu’ils prendront officiellement du recul à la fin du mois prochain, mais ils continueront d’être représentés par le biais de leur équipe de fondation britannique à partir du 1er avril.

Le couple – qui a ensemble son fils de neuf mois, Archie – continuera de travailler avec ses mécènes existants et travaille à la construction d’une nouvelle organisation à but non lucratif.

De nouvelles directives indiquent que la paire conservera ses titres de HRH, mais ne les utilisera pas activement, et Harry conservera ses grades militaires de major, de lieutenant-commandant et de chef d’escadron mais ne les utilisera pas pendant la période d’essai de 12 mois.

Le couple a annoncé sa décision de quitter la famille royale dans un article Instagram le mois dernier.

Il se lisait comme suit: “Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution.

«Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres« supérieurs »de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine.

“C’est avec vos encouragements, notamment au cours des dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement.

“Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages.

«Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative.

“Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos merci pour votre soutien continu. “

