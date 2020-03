Le prince Harry et Meghan Markle cherchent à construire un domaine de 3,5 millions de dollars en Angleterre, selon une source

Le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement quitté le Royaume-Uni, mais peut-être pas pour longtemps. Les deux se détendent actuellement (et mettent en quarantaine) dans un manoir de plusieurs millions de dollars sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Cependant, la rumeur veut que les membres de la famille royale à la retraite envisagent l’idée de construire un tout nouveau manoir en Angleterre.

Le prince Harry et Meghan Markle | Michael Bradley / Piscine / .

Le prince Harry et Meghan Markle ne semblent pas encore avoir de résidence permanente

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur départ

de la famille royale en janvier 2020. Ce ne fut pas une décision facile,

mais après que les choses allèrent de mal en pis entre Meghan et les médias, les deux

réalisé qu’il était temps de prendre du recul.

Meghan et Harry ont déménagé sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, où ils séjournent depuis janvier; ils sont revenus au Royaume-Uni pendant un certain temps au début du mois de mars. Mais le couple louerait sur l’île de Vancouver et n’a pas encore trouvé de résidence permanente. Et il semble qu’ils explorent encore leurs options.

Les deux envisagent de construire une nouvelle maison en Angleterre

le

Sun a récemment rapporté que Harry et Meghan pourraient prendre complètement

nouveau projet: construire une toute nouvelle maison au Royaume-Uni.

dépenser environ 3,5 millions de dollars pour une maison de campagne de trois chambres près de Soho Farmhouse,

un club exclusif réservé aux membres dont les deux jouissent. Meghan l’a également eue

célébration de bachelorette à Soho Farmhouse avant son mariage en 2018.

La maison servirait de base au couple chaque fois qu’ils visitent le Royaume-Uni. Ce serait dans l’Oxfordshire, à près de deux heures de la reine au palais de Buckingham.

Frogmore Cottage resterait probablement tel quel

Après que Meghan et Harry se soient mariés, ils ont commencé à rénover Frogmore Cottage, une immense maison sur le terrain du château de Windsor. La rénovation aurait coûté la modique somme de 3 millions de dollars, le tout payé sur l’argent des contribuables. Et seulement un an environ après la fin des travaux de rénovation, Meghan et Harry ont déménagé et se sont rendus en Amérique du Nord, promettant de rembourser l’argent dépensé pour la mise à jour de leur nouvelle maison.

Un aperçu de Frogmore Cottage, l’ancienne maison de Harry et Meghan | GOR / .

Si Meghan et Harry choisissaient de construire un tout nouveau domaine, ils abandonneraient essentiellement leur maison à Frogmore Cottage. Mais la maison resterait toujours une partie du château de Windsor et l’une des nombreuses propriétés de la reine, bien qu’il ne soit pas clair quand quelqu’un pourrait y vivre.

Le diagnostic du prince Charles pourrait affecter les plans à court terme de Harry et Meghan

Le prince Charles, 71 ans, héritier du trône britannique,

a récemment été diagnostiqué

avec coronavirus au milieu de la pandémie en cours. Et sa maladie pourrait affecter

Les plans à court terme de Meghan et Harry. Harry aurait voulu aller droit

retour au Royaume-Uni après avoir appris que son père était malade.

Charles aurait des symptômes bénins, et bien qu’il semble aller bien jusqu’à présent, les choses sont toujours dans l’air. Son âge est contre lui, mais la famille royale a une longue histoire de bonne santé et de vieillesse. Pourtant, la famille n’est pas encore sortie du bois. Et l’avenir de Harry et Meghan pourrait être temporairement suspendu pendant qu’ils attendent que Charles s’améliore.