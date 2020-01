Le prince Harry et Meghan Markle conserveront-ils leurs titres s’ils ne sont pas des «membres seniors» de la famille royale?

Meghan Markle et le prince Harry viennent de faire une annonce choquante. Mercredi 8 janvier, le couple a annoncé qu’il se retirerait de ses fonctions royales et tenterait désormais de gagner son indépendance financière vis-à-vis de la famille royale.

Cette nouvelle a été complètement choquée par de nombreux fans et aurait également été un choc pour la reine Elizabeth II. Si l’on en croit les rapports, le prince William et le prince Charles ont également été pris par surprise.

Maintenant que la duchesse Meghan et le prince Harry ne seront plus des membres «supérieurs» de la famille royale, beaucoup de gens se demandent ce que cela signifie exactement pour le jeune couple. Devront-ils maintenant perdre leur titre de duc et de duchesse de Sussex? Voici ce que nous savons de ce que l’avenir réserve au prince Harry, dont le titre officiel est Le titre officiel du duc de Sussex est Son Altesse Royale Henry Charles Albert David, duc de Sussex et duchesse Meghan.

Meghan Markle et le prince Harry ont choqué le monde avec leur annonce

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l'intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C'est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d'équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, en continuant d'honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d'élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l'espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D'ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex

Mercredi, le monde a été stupéfait en lisant une déclaration sur le compte Instagram du duc et de la duchesse de Sussex. Ils ont commencé la déclaration en disant: «Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants. »

La déclaration a poursuivi en disant qu’ils continueront à apporter leur plein soutien à la reine et à leurs parrainages, ainsi qu’au CommonWealth. Le duc et la duchesse ont également déclaré qu’ils vivraient au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.

Ils n’ont pas précisé où ils déménageraient en Amérique du Nord, mais il est largement supposé que le prince Harry, Markle et leur fils Archie vivront au Canada car il fait partie du CommonWealth. C’est également là qu’ils sont restés pendant les six dernières semaines pendant leur congé sabbatique.

Comment le prince Harry et Meghan Markle gagneront-ils leur vie?

Avant que le duc et la duchesse de Sussex ne décident de ne plus être des membres «supérieurs» de la famille royale, ils ont reçu de l’argent de la Sovereign Grant pour s’acquitter de leurs fonctions royales. Pendant qu’ils recevaient cet argent, ils n’étaient pas autorisés à accepter un autre emploi en dehors de leur travail royal. En démissionnant, ils pourront désormais travailler à n’importe quel emploi qu’ils souhaitent.

Jusqu’à présent, ils n’ont pas précisé ce qu’ils envisagent de faire en ce qui concerne une nouvelle carrière. Cependant, Markle a eu plusieurs carrières différentes pour elle lorsqu’elle a rencontré le prince Harry.

Certaines personnes pensent qu’elle pourrait décider de poursuivre sa carrière d’actrice ou sa carrière de mode. Elle peut également choisir de faire un changement de carrière entièrement nouveau. En choisissant de démissionner, Markle est désormais libre de travailler à n’importe quelle carrière qu’elle souhaite.

En outre, selon NPR, le prince Charles reçoit des millions de livres par an pour être le duc de Cornwall. Il aurait versé au prince Harry et au prince William une grande partie de ses bénéfices chaque année.

Il n’est pas clair si le prince Charles continuera à donner de l’argent au prince Harry à partir de maintenant. Mais même s’il ne le fait pas, nous supposons que le prince Harry et Markle ont économisé un œuf de nid sain, donc ils devraient être financièrement stables pendant un bon moment.

Le prince Harry et Meghan Markle pourront-ils conserver leurs titres s’ils ne sont plus des «membres supérieurs» de la famille royale?

Pour l’instant, le prince Harry et la duchesse Meghan ont toujours leurs titres royaux intacts. Cependant, selon Page Six, une source qui connaît bien le protocole royal a déclaré que le prince Harry et Markle pourraient choisir de changer cela.

“Il est clair qu’ils sont sur un chemin différent et unique”, a expliqué la source. «Et ils réfléchissent beaucoup à ce que l’avenir leur réserve. Cela pourrait inclure le fait d’être basé au Canada ou la possibilité de s’éloigner de leurs titres de RHS, même si j’espère que cela ne se fera pas. »

Parce que la duchesse Meghan et le prince Harry ont déclaré qu’ils avaient toujours l’intention de soutenir la reine et le CommonWealth, beaucoup de gens croient qu’ils ne perdront pas leurs titres royaux. Au lieu de cela, ils vivront simplement en dehors du Royaume-Uni pendant la majorité du temps, mais continueront à apporter leur soutien à la famille royale chaque fois que cela sera nécessaire.

Cela dit, avant leur annonce, un rapport du Soleil faisait allusion à «la possibilité de s’éloigner de leur [His and Her Royal Highness] De plus, à la naissance de Baby Archie, le prince Harry et Meghan Markle ont choisi de ne pas lui donner de titre: au lieu du prince Archie, c’est Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

En 2017, le prince Harry a mentionné avoir quitté sa vie princière. Il a déclaré au Daily Mail qu’il aspirait à «une vie ordinaire» et avait auparavant envisagé de laisser tomber son titre. «J’ai senti que je voulais sortir, mais j’ai décidé de rester et de trouver un rôle pour moi», avait-il déclaré à l’époque.

Il reste cependant plusieurs détails à régler. La famille royale aurait été aveuglée par les nouvelles du prince Harry et de la duchesse Meghan.

Le palais a publié une déclaration qui disait: «Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce. Nous comprenons leur désir d’adopter une approche différente, mais ce sont des questions complexes qui prendront du temps à résoudre. »