Le prince Harry et Meghan Markle continueront de retirer de l’argent de cette source royale

Au cours des dernières semaines, il semble que «Megxit» soit tout ce dont tout le monde peut parler. Depuis que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont choqué le monde en annonçant leur séparation de la famille royale, les questions ont volé partout.

Tout le monde veut savoir où ils vivront, si Meghan sera toujours connue comme duchesse, ou si la récente tension entre le prince Harry et le prince William a été la cause de la scission. L’un des aspects les plus importants de toute la situation est le fait que Meghan et le prince Harry ont clairement indiqué qu’ils prévoyaient de devenir «financièrement indépendants» une fois que «Megxit» prend effet ce printemps.

Comme nous le savons, ils ont vécu une vie de luxe et de privilèges, comptant sur les fonds des contribuables pour payer une assez bonne partie de leurs dépenses. Maintenant que Meghan et le prince Harry ont décidé de prendre du recul par rapport à leurs postes de haut niveau en tant que membres de la famille royale, l’une des plus grandes questions dans l’esprit de tout le monde est de savoir comment ils généreront les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur fils, Archie Harrison. Eh bien, il s’avère que le prince Harry et Meghan continueront de prendre de l’argent à cette source royale.

La scission qui a laissé tout le monde parler

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Le prince Harry fait partie intégrante de la famille royale depuis le jour de sa naissance. Quand il a épousé Meghan, les fans du monde entier étaient ravis et elle est tombée parfaitement dans sa position de duchesse de Sussex.

Cependant, Meghan et le prince Harry n’ont pas vraiment eu le temps le plus facile. Selon le Washington Post, Meghan a été traquée sans relâche par les tabloïds britanniques, et elle et le prince Harry en ont assez.

En fait, le prince Harry a exprimé sa préoccupation concernant la sécurité de Meghan et a dit clairement comment il ne laisserait pas les paparazzis faire à sa femme ce qu’ils ont fait à sa mère bien-aimée, la princesse Diana. Il est évident que le prince Harry et Meghan n’ont pas exactement été traités équitablement, et cela a certainement fait des ravages sur le couple notoirement privé.

Depuis leur mariage, le couple a été critiqué pour à peu près tout, des problèmes familiaux de Meghan à leur utilisation intensive de jets privés l’été dernier. Pourtant, l’annonce de la scission a été une surprise.

L’une des dernières mises à jour de la reine Elizabeth

Naturellement, tout le monde a des questions et les membres de la famille royale font de leur mieux pour fournir autant de mises à jour que possible. Alors, quelle est l’une des dernières informations que nous ayons apprises?

Les fans peuvent certainement se rappeler quand beaucoup de gens étaient contrariés par le fait que Meghan et le prince Harry aient utilisé près de 3 millions de dollars en argent des contribuables pour rénover Frogmore Cottage à Windsor avant qu’ils ne déménagent. Maintenant qu’ils reculent, ils vont rembourser cet argent.

La BBC rapporte également que le duc et la duchesse de Sussex ne recevront plus de fonds publics de la subvention souveraine.

Le prince Harry et Meghan Markle continueront de prendre de l’argent à cette source royale

Meghan Markle et le prince Harry | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

Il semble que Meghan et le prince Harry soient prêts à faire beaucoup de sacrifices pour se préparer au nouveau chapitre de leur vie. Alors, maintenant qu’ils ne reçoivent plus de fonds publics, d’où vont-ils obtenir de l’argent?

Bien que nous ne puissions pas encore dire d’où le couple recevra la totalité de ses revenus, selon Us Weekly, ils continueront à obtenir un soutien financier du père du prince Harry, le prince Charles.

Comment? Eh bien, le prince Charles est propriétaire du domaine privé du duché de Cornouailles et les fonds continueront d’être versés à Meghan et au prince Harry. Bien qu’ils ne recevront plus de revenus des fonctions royales, ils peuvent heureusement compter sur les près de 3 millions de dollars qu’ils reçoivent du père du prince Harry – le futur roi d’Angleterre.

Bien qu’il ne soit pas rare qu’un enfant reçoive une coupe de la valeur nette de son père après son décès, l’arrangement du prince Harry est légèrement peu orthodoxe car il ne s’agit ni d’un héritage ni d’une fiducie.

De plus, la décision est particulièrement généreuse et surprenante compte tenu de la façon dont le prince Charles aurait été aveuglé par la décision du prince Harry. Selon la BBC, des membres de la famille royale comme le prince Charles auraient été “déçus” et se sentaient “aveuglés” que le couple n’ait pas exposé ses plans avant de faire son annonce.