Le prince Harry et Meghan Markle, la vie au Canada n’a jamais été au travail, affirme l’expert royal

Le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement quitté le Canada. Le duc et la duchesse de Sussex ont séjourné sur l’île de Vancouver pendant qu’ils peaufinent les derniers détails de leur sortie de la famille royale. Avec leur départ devenu officiel à la fin du mois de mars, un expert royal affirme que la vie du couple au Canada “n’allait jamais marcher”.

Le prince Harry et Meghan Markle | Karwai Tang / WireImage

Le prince Harry et Meghan Markle déménagent en Californie

Au cours des derniers mois, Harry et Meghan, duchesse de Sussex, vivaient dans une luxueuse maison de location sur l’île de Vancouver au Canada. Le couple a exprimé avec véhémence la création d’une résidence secondaire en Amérique du Nord, bien que personne ne savait exactement où ils allaient déménager.

Il s’avère que Los Angeles est la destination finale du couple.

Selon le

Sun, le prince Harry et Meghan se sont envolés pour Los Angeles juste avant le

Les États-Unis et le Canada ont fermé leurs frontières à cause du coronavirus

pandémie.

Une source affirme que les Sussex prévoyaient de déménager à

Los Angeles depuis longtemps et a toujours su que le Canada n’allait pas être

leur prochaine maison.

«Harry et Meghan ont quitté le Canada pour de bon. Les frontières se fermaient et les vols s’arrêtaient. Ils ont dû sortir », a expliqué l’initié. «Mais ce déménagement était prévu depuis un certain temps. Ils ont réalisé que le Canada ne fonctionnerait pas pour diverses raisons et ils veulent être basés dans la région de Los Angeles. »

Cette décision intervient alors que le reste de la famille royale est aux prises avec l’épidémie de coronavirus au Royaume-Uni.Le prince Charles a récemment été testé positif au virus, ce qui a suscité des discussions sur le retour de Harry chez lui pour retrouver sa famille.

Pourquoi le duc et la duchesse de Sussex ont-ils choisi Los Angeles?

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le prince Harry et Meghan ont décidé d’installer une base à Los Angeles. Pour commencer, Meghan a grandi dans la ville et sa mère, Doria Ragland, vit dans la région.

Los Angeles offre également une meilleure occasion pour les Sussex

développer leur marque. Les deux cherchent à devenir financièrement indépendants de

la Couronne et aura besoin d’une source importante de revenus pour financer leurs divers

entreprises.

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

“D’une certaine manière, il échange un bol de poisson rouge contre un autre mais

c’est une ville où Meghan a de profondes relations personnelles et professionnelles », Arthur

Edwards, un photographe de la famille royale, a partagé. “À Los Angeles, ils seront proches de

La maman de Meghan, Doria – son seul membre de la famille lors de son mariage avec Harry – qui

adore avoir Archie si proche. “

Selon Express, l’équipe d’agents de relations publiques de Meghan est basée à Los Angeles, tout comme nombre de ses amis célèbres. Cela inclut les goûts d’Oprah Winfrey et Ellen DeGeneres. Selon la façon dont le prince Harry et Meghan prévoient de gagner de l’argent, ces connexions s’avéreront sans aucun doute utiles.

Alors que nous savons enfin où Harry et Meghan dépenseront

la plupart du temps, des sources disent que leurs homologues royaux ne sont pas contents

à propos de ça.

Comment la famille royale a-t-elle réagi face au grand prince Harry et Meghan Markle

bouge toi?

Buckingham Palace n’a pas publié de déclaration concernant Harry

et la décision de Meghan de déménager à Los Angeles. Mais selon l’intérieur

sources, les royals sont moins que ravis du déménagement.

Après la peur de la santé de Charles, de nombreux experts pensaient qu’Harry pourrait retourner au Royaume-Uni en signe d’unité pour la monarchie. Après tout, les membres de la famille royale sont déjà en désavantage et peuvent utiliser le support supplémentaire.

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas l’intention de demander une protection de sécurité au gouvernement américain, a déclaré un porte-parole du couple. https://t.co/G2ZzBysSrU

– NBC News (@NBCNews) 30 mars 2020

Lorsque l’inverse s’est produit, des sources affirment que la famille royale

ont été “stupéfaits” et “horrifiés” par la décision du prince Harry

pour aller à Los Angeles.

Pour aggraver les choses, il y a certaines préoccupations que la reine

Elizabeth a peut-être contracté le virus de Charles. Les deux étaient en contact

le 12 mars, un jour avant que les médecins ne croient que Charles était

infectieux.

Buckingham Palace n’a pas commenté la santé de la reine Elizabeth. Sa Majesté est actuellement isolée au château de Windsor.

Meghan et Harry embauchent un nouveau membre du personnel

Pendant que le prince Harry et Meghan sont en lock-out, Page

Six rapporte qu’ils ont embauché un nouveau membre du personnel pour diriger leur

efforts de bienfaisance. Un e-mail divulgué révèle que l’ancien chef de Bill et

La fondation de Melinda Gates, Catherine St-Laurent, dirigera leur prochain

organisation à but non lucratif.

«À partir de la semaine prochaine, je serai chef de cabinet et

Directeur exécutif de la nouvelle entreprise à but non lucratif pour Meghan M et

Harry », a partagé St-Laurent. «Ils entament un nouveau chapitre

eux-mêmes et je suis ravi de pouvoir jouer un rôle de soutien dans la réalisation

leur vision et leur permettant d’avoir un impact sur les questions les plus importantes

pour eux.”

St-Laurent

a travaillé avec Pivotal Ventures pendant près de 9 ans. Elle est de Montréal, qui

C’est là qu’elle a peut-être rencontré Harry et Meghan.

Bien que l’effort de Harry et Meghan agisse comme un organisme de bienfaisance, il

ne va pas être mis en place comme une fondation. Une source affirme que les deux veulent

“Trouver leur propre façon de redonner et de nouvelles façons d’apporter des changements.”

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas commenté les derniers rapports entourant leur sortie de la famille royale. Leur départ devrait devenir officiel le 31 mars, mais cela pourrait changer à la lumière de la pandémie.