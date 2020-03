Le prince Harry et Meghan Markle ont été critiqués pour avoir été «égoïstes» pour leur départ pendant la crise, selon un expert royal

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, quittent officiellement leurs fonctions royales le 31 mars, après une annonce explosive sur leur décision de quitter la famille royale. Alors qu’ils ont obtenu la bénédiction de la reine Elizabeth pour leur plan et ont fait des sacrifices pour vivre à l’abri des projecteurs, un expert royal estime que cette décision était «égoïste», d’autant plus que la crise du coronavirus (COVID-19) s’est déroulée.

Meghan Markle et le prince Harry | Max Mumby / Indigo / .

Le prince Harry et Meghan ont annoncé leur intention de quitter

En janvier, le prince Harry et Meghan ont annoncé de façon surprenante qu’ils prévoyaient de prendre du recul par rapport à leurs fonctions royales afin d’échapper à l’examen constant du public et des médias auxquels ils étaient confrontés. La reine Elizabeth a soutenu leur plan et a pris des dispositions pour finaliser leur séjour dans la famille royale.

Après que les détails de leur date de départ officielle aient été annoncés et les détails, tels que le couple abandonnant leurs titres en RHS et tout financement public, le prince Harry a parlé des raisons de sa décision lors d’un dîner pour les partisans de Sentebale à Londres

«La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je ne l’ai pas toujours bien compris, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option », a-t-il partagé à l’époque.

Un expert pense que leur sortie était «égoïste»

Malgré l’explication selon laquelle ils estimaient qu’ils n’avaient pas d’autre choix que cette sortie radicale des projecteurs, le couple continue d’être surveillé pour sa décision. Un critique vocal a partagé que, compte tenu de la crise actuelle des coronavirus, le départ du prince Harry et de Meghan les fait paraître «égoïstes».

Le prince Harry et Meghan auraient maintenant quitté le Canada

à Los Angeles, qui n’est pas très bien avec l’expert royal Richard Fitzwilliams.

“Quelle que soit la logique de quitter la Grande-Bretagne pour le Canada, puis de quitter le Canada pour Hollywood, cela peut leur sembler, leur contribution à aider les personnes touchées et celles qui se sentent menacées par COVID-19 a été limitée à quelques publications Instagram qui valent peu”, a déclaré Fitzwilliams à Express.

Fitzwilliams a en outre expliqué comment le moment de leur déménagement pouvait être perçu comme «égoïste», d’autant plus que le père de Harry, le prince Charles, avait été testé positif au coronavirus.

“Harry a été élevé par Charles et Diana avec certains

valeurs, y compris le sens du devoir et de prendre soin des autres, une caractéristique qu’il

a si bien montré avec la fondation des Jeux Invictus et Sentebale en

Le Lesotho ainsi que son travail pour Heads Together, l’organisme de bienfaisance en santé mentale »,

Expliqua Fitzwilliams.

Il a ajouté: «Le moment de leur déménagement était dû à la

fermeture imminente des frontières entre les États-Unis et le Canada. Pourtant, l’image de cette

va créer est qu’ils sont sur un voyage pour eux-mêmes à un moment où leur

une portée mondiale incontestable pourrait en venir en aide à d’autres. »

Voir ce post sur Instagram

Ce sont des temps incertains. Et maintenant, plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour la vérité, pour le soutien et pour nous sentir moins seuls pendant une période qui peut honnêtement être assez effrayante. Il y a tellement de personnes dans le monde qui ont besoin de soutien en ce moment, qui travaillent sans relâche pour répondre à cette crise dans les coulisses, en première ligne ou à la maison. Notre volonté, en tant que peuple, de faire face à ce que nous vivons tous avec COVID-19 est impressionnante. Ce moment est un véritable témoignage de l’esprit humain. On parle souvent de compassion. Toutes nos vies sont en quelque sorte affectées par cela, unissant chacun de nous dans le monde. La façon dont nous nous approchons les uns des autres et de nos communautés avec empathie et gentillesse est incontestablement importante en ce moment. Au cours des prochaines semaines, ce sera notre principe directeur. Nous partagerons des informations et des ressources pour nous aider à naviguer dans l’incertitude: de la publication d’informations et de faits précis par des experts de confiance, à l’apprentissage des mesures que nous pouvons prendre pour nous maintenir, nous et nos familles en bonne santé, à travailler avec des organisations qui peuvent soutenir notre mental et le bien-être émotionnel. De plus, nous nous concentrerons sur les histoires inspirantes de la façon dont tant d’entre vous dans le monde se connectent de manière grande et petite pour nous élever tous. Nous sommes tous dans le même bateau, et en tant que communauté mondiale, nous pouvons nous soutenir mutuellement à travers ce processus – et construire un quartier numérique qui se sent en sécurité pour chacun d’entre nous. Nous avons hâte de partager davantage au cours des jours et des semaines à venir…

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 18 mars 2020 à 8 h 17 HAP

Auraient-ils dû retourner au Royaume-Uni?

Compte tenu des résultats des tests du prince Charles, Fitzwilliams pense que le couple aurait pu retourner au Royaume-Uni au lieu de déménager à Hollywood.

«S’ils étaient temporairement rentrés en Grande-Bretagne, quelle que soit leur

sentiments personnels, cela aurait été un mouvement altruiste et cela aurait gagné

la louange universelle », a noté Fitzwilliams. “Il semble certainement vrai que” quel que soit

Meghan veut que Meghan obtienne »et lorsque cette crise sera terminée, ils

répandre beaucoup de poussière d’étoile. “

“Avec Meghan faisant la voix-off, Elephant est susceptible d’être un succès au box-office”, a-t-il poursuivi, “Il s’agit d’un documentaire sur un éléphant d’Afrique, Shani, qui, avec son fils ingénieux Jomo, voyage avec le troupeau alors qu’ils trek à travers le vaste désert du Kalahari. “

Fitzwilliams a ajouté: «Harry et Meghan sont sur un voyage qui

semble actuellement caractérisé par l’égoïsme seul. Il y a une logique évidente

dans leur mouvement récent alors que Megxit se profile, mais avec une grande partie du monde menacé

par une pandémie, leurs talents incontestables semblent actuellement totalement gâchés. »

Ils partagent le support et les ressources

Malgré les critiques concernant les Sussex, ils ont utilisé leur compte Instagram pour sensibiliser à la façon de pratiquer la distanciation sociale et une bonne hygiène pour aider à prévenir la propagation du coronavirus.

Dans un message, les Sussex ont partagé, en partie: «Ce sont des temps incertains. Et maintenant, plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour la vérité, pour le soutien et pour nous sentir moins seuls pendant une période qui peut honnêtement être assez effrayante. »

«Il y a tellement de personnes dans le monde qui ont besoin de soutien en ce moment, qui travaillent sans relâche pour répondre à cette crise dans les coulisses, en première ligne ou à la maison. Notre volonté, en tant que peuple, de faire face à ce que nous vivons tous avec COVID-19 est impressionnante. Ce moment est un véritable témoignage de l’esprit humain », a ajouté le message.