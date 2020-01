Le prince Harry et Meghan Markle ont-ils choisi la Colombie-Britannique en raison de leurs lois sur la protection des renseignements personnels?

Le duc et la duchesse de Sussex ont fait connaître leurs désirs, ils ont

veulent être laissés seuls par la presse. En octobre 2019, le prince a émis un

sévère avertissement aux médias britanniques de le laisser, sa femme et son jeune fils

seul. Dans une déclaration cinglante, Prince

Harry a accusé la presse d’intimider Meghan Markle. L’avertissement a peu fait

pour ralentir la couverture, et en janvier 2020, le couple a annoncé qu’il serait

démissionner de la vie royale à la recherche de plus d’intimité. Ils semblent avoir leur

vues sur la Colombie-Britannique comme leur nouvelle maison, et il pourrait y avoir un

excellente raison; La Colombie-Britannique a des lois d’intimité assez intenses.

Meghan Markle et le prince Harry s’installent-ils vraiment au Canada?

Le prince Harry est arrivé à Vancouver

Île la semaine dernière. Il rejoint sa femme et son jeune fils, menant le plus royal

les partisans de la famille pour assumer la paire envisagent de s’installer dans la région.

Cependant, cela pourrait ne pas être le cas. Le couple peut être simplement

vacances dans la région pendant qu’ils envisagent leurs options.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Des rumeurs virevoltaient qu’ils lorgnaient un manoir de 35 millions de dollars

dans les quartiers les plus exclusifs de Vancouver, mais selon les

New York Times, l’agent inscripteur prétendait ignorer complètement

aucun intérêt par le couple. Il y a

une certaine croyance que le couple envisage de Victoria pour sa modérée

climat, ainsi qu’à Toronto. Avant de devenir la duchesse de Sussex, Markle

appelé la maison de Toronto et forgé beaucoup

d’amitiés là-bas. Il est possible qu’elle souhaite retourner dans une région

où elle se sentait soutenue.

En parlant de systèmes de soutien, la mère de Markle réside dans

Californie, et il y avait une certaine croyance que le couple royal finirait par

s’installer dans le paysage ensoleillé de Malibu pour être proche de Doria

Ragland. Partir en Californie offrirait très peu au couple dans le

moyen de protection contre les paparazzi, cependant, et, au lieu de cela, placerait le

famille dans leurs vues directes. Gens

pense que New York pourrait également figurer sur la liste restreinte du couple. Indépendamment

des emplacements possibles aux États-Unis sur les listes des médias, Canada, peu importe

quelle ville, semble être leur port d’attache le plus probable, et c’est à cause de la

lois du pays en matière de confidentialité

Quelles lois sur la confidentialité le Canada a-t-il?

Des lois sur la protection des renseignements personnels existent partout au Canada, mais la Colombie-Britannique semble

d’avoir des lois spécifiquement sur la photographie et la vidéo. En fait, la Loi sur la protection des renseignements personnels

spécifique à la province permet aux particuliers de poursuivre les individus s’ils le peuvent

prouver que leur vie privée a été envahie alors qu’ils avaient des attentes raisonnables

de confidentialité. La surveillance et l’écoute sont également considérées comme des violations

la loi.

Les lois, cependant, n’ont pas été testées en ce qui concerne une célébrité

à l’instant. Le Canada, dans l’ensemble, n’a pas

la culture paparazzi qui existe dans d’autres parties du monde. C’est aussi

impossible de dire comment les lois du pays se traduiraient pour les individus qui

ne sont pas citoyens du pays. Par exemple, il est difficile de dire si le règlement

serait exécutoire pour les personnes qui se rendent au Canada pour photographier

couple. Dans l’ensemble, les lois sur la protection de la vie privée de la province et du gouvernement fédéral

les réglementations ont été principalement utilisées pour les violations de données organisationnelles.

Harry et Meghan seront-ils laissés seuls s’ils s’installent en Grande-Bretagne

Columbia?

Bien que la Colombie-Britannique ait des lois sur la protection des renseignements personnels

Le Huffington Post note qu’ils ont très rarement été contestés, et

gagner une affaire serait difficile. Toutes les photos prises dans un espace public d’un public

ce chiffre serait probablement considéré comme un jeu équitable, explique Roger McConchie, un

avocat qui a parlé avec le Huffington Post. Depuis le couple royal sont

considérés comme des personnalités publiques, leur intimité est loin d’être sûre.

Si Markle et le prince Harry devaient se faire prendre en photo

public, comme dans un parc ou pour manger, ces photos seraient probablement considérées

publiable. Photos prises à l’aide de téléobjectifs du couple dans un

à la maison ou dans un espace privé, cependant, sont soumis aux lois sur la vie privée, et tout

publication qui choisit de les utiliser pourrait être poursuivie, selon la vie privée

règlements actuellement en dossier.

La BBC suggère

que le couple était probablement plus sûr de la lentille des paparazzis dans le

Royaume-Uni. Les photos paparazzi du couple n’ont pas été publiées depuis

leur mariage, bien que la tempête médiatique entourant leurs mouvements fasse partie

de la raison pour laquelle ils se sont éloignés de la famille royale, selon des rapports.