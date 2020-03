Le prince Harry et Meghan Markle ont-ils vraiment fait signer à Alex Rodriguez et Jennifer Lopez un ‘NDA’ pour ‘Double Date’?

Lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont fait l’annonce sans précédent et choquante qu’ils allaient abandonner leurs fonctions royales et vivre une vie plus privée, il y avait beaucoup de torts et de reproches à faire. Au lendemain, beaucoup se sont concentrés sur une aversion intense pour Meghan, la duchesse de Sussex et l’ont blâmée pour la scission. D’autres ont reconnu que c’est cette aversion même (avec ses nuances racistes) qui a provoqué la nécessité d’une scission en premier lieu.

Étant donné que le prince Harry et Meghan sont tous deux bombardés de critiques pour chaque mouvement qu’ils font après leur sortie, il peut être difficile de dire ce qu’est la vérité et ce qui est des ragots méchants. L’une des histoires les plus récentes qui circulent est que la famille royale évincée a eu un double rendez-vous avec Alex Rodriguez et Jennifer Lopez mais a fait signer au préalable au célèbre couple un accord de confidentialité. Y a-t-il une vérité dans cette rumeur, ou est-ce juste une fausse fouille de plus dans la paire?

Tous les yeux sont rivés sur le prince Harry et Meghan Markle depuis la scission

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Depuis leur sortie dramatique, de nombreuses personnes regardent de près la nouvelle vie du prince Harry et de Meghan pour voir si elle répondra à leurs attentes en matière d’intimité et de calme. Certaines personnes semblent être à l’origine de leur échec, comme si rester malheureux dans les nouvelles circonstances prouverait en quelque sorte que Meghan avait simplement saboté son rôle royal.

D’autres, cependant, semblent véritablement préoccupés par la façon dont le couple a été traité par la presse britannique et veulent savoir qu’ils mènent une vie plus heureuse et moins critiquée. Le prince Harry et Meghan savent que chacun de leurs mouvements sera examiné de près par les fans et les critiques, ils préparent donc soigneusement les bases de leur prochain mouvement.

Quand les Sussex auraient-ils rencontré Jennifer Lopez et Alex Rodriguez?

Le prince Harry et Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Une partie de l’accord pour quitter leurs fonctions exigeait que la paire devienne financièrement indépendante, et l’une de leurs premières incursions dans cette nouvelle vie est venue avec un gros salaire. Ils ont eu une allocution payée lors d’un événement JP Morgan.

Bien que le montant exact ne soit pas connu, des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils auraient reçu entre 500 000 et 1 million de dollars pour parler. Le prince Harry a parlé de la santé mentale et de l’importance de la thérapie pour l’aider à gérer son chagrin après la mort tragique de sa mère.

Cette décision a porté un jugement pointu – en particulier de la part du critique le plus franc de Meghan, Piers Morgan. Certains considéraient cette décision comme opportuniste et exploitante. D’autres, cependant, se sont concentrés moins sur ce que la paire a été payée et plus sur qui ils étaient assis pour l’événement.

La rumeur veut que Markle et le prince Harry aient passé la soirée avec Lopez et Rodriguez, qui étaient également présents.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez devaient-ils signer un NDA?

Rodriguez est récemment apparu sur The Tonight Show, et Jimmy Fallon lui a fait jouer un jeu appelé «Q & A-Rod». Fallon est allé droit au but, ouvrant le jeu avec une question sur la rumeur de double rendez-vous: «Jennifer Lopez et vous avez récemment eu un double rendez-vous avec le prince Harry et Meghan Markle? Si oui, qui a payé? ”

Rodriguez regarde autour de lui d’un air interrogateur alors qu’il semble perplexe sur la façon de répondre à la question. Enfin, il a simplement dit: «J’ai signé un NDA.» Le public a répondu avec consternation, et Fallon a déclaré: «Cela signifie donc que vous l’avez fait!» Rodriguez sourit largement et se tape le genou en riant de la réponse, mais il n’élabore pas davantage ni nie que la date ait eu lieu.

L’événement JP Morgan où ce soi-disant «double rendez-vous» aurait eu lieu a eu lieu à Miami au restaurant Habitat à l’intérieur du 1 Hotel. Bien que la non-réponse de Rodriguez suggère que les rumeurs sont vraies, cela laisse beaucoup de questions sur la raison pour laquelle les Sussex iraient aussi loin. Les fans et les critiques se demandent ce qu’ils essaient de cacher.

Très probablement, l’accord de non-divulgation n’a rien à voir avec la date – c’est probablement juste une blague – et tout à voir avec les détails de la participation du prince Harry et de Meghan à l’événement. Bien que des rumeurs se soient manifestement répandues, elles ne confirment pas leur taux de rémunération ni le contenu exact du discours. Rodriguez et Lopez, qui étaient présents et en savent plus que le public, ont probablement été invités à signer l’accord pour qu’il en soit ainsi.