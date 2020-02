Le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement licencié leur personnel royal

Le prince Harry et Meghan Markle continuent de faire la transition de la famille royale à la famille non royale. Lorsque les deux ont commencé le processus, ils espéraient partager leur temps également entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni tout en travaillant pour la reine. Au fil du temps, cependant, ils ont appris qu’il n’était pas possible de travailler pour la reine Elizabeth sans prendre un salaire royal. Et les deux viennent de faire un grand pas: ils ont licencié tout leur personnel à Buckingham Palace.

Le prince Harry et Meghan Markle | Daniel Leal-Olivas / WPA Pool / .

Le prince Harry et Meghan Markle sont au milieu d’un changement de vie majeur

À la fin de l’année dernière, Harry et Meghan ont pris

une pause de six semaines de la vie royale pour vivre des temps d’arrêt à Vancouver,

Canada. Pendant leur séjour, les deux (qui avaient probablement planifié cela pendant

tandis que) semblait finaliser leur projet de quitter la famille royale.

Lorsque Meghan et Harry sont revenus de leurs vacances, ils ont annoncé qu’ils “prendraient du recul” en tant que membres de la famille royale. Bien sûr, laisser une position aussi importante signifie qu’il y a beaucoup de bouts à relier, et les deux le font depuis.

Les deux voulaient à l’origine continuer à travailler pour la reine, mais ils ne peuvent pas

Lorsque Harry et Meghan ont annoncé leur départ pour la première fois, ils

utilisé le terme «recul», ce qui suggérait qu’ils ne quittaient pas officiellement

famille royale. Ils espéraient devenir financièrement indépendants tout en travaillant

pour représenter la famille royale, mais ils ont appris que ce n’était pas possible.

Sans prendre un salaire à la reine, Meghan et Harry ne pouvaient pas travailler pour elle, ce qui signifiait qu’ils devaient choisir l’un ou l’autre: rester royaux à plein temps ou dire au revoir entièrement. De toute évidence, ils ont choisi ce dernier. Le couple est parti pour le Canada du Royaume-Uni à la mi-janvier, et il semble qu’ils ne soient pas revenus depuis.

Le bureau du couple à Buckingham Palace est officiellement fermé

La nouvelle a récemment fait savoir que Harry et Meghan avaient officiellement fermé leur bureau de Buckingham Palace. Et cela signifie qu’ils ont également dû licencier les 15 membres de leur personnel. Selon des informations, les deux hommes viennent de franchir une nouvelle étape importante vers leur sortie royale – tout en garantissant qu’ils n’ont pas l’intention de retourner dans la famille royale de si tôt.

“Compte tenu de leur décision de prendre du recul, un bureau au palais de Buckingham n’est plus nécessaire”, a révélé une source proche de la famille royale. Des membres du personnel de haut niveau, tels que Sara Latham et Clara Loughran, ont également reçu la botte, mais il semble que tout le monde gère bien la décision du couple. «Le duc et la duchesse ont une petite équipe, moins de 15 personnes. L’équipe est très fidèle aux Sussex et comprend et respecte la décision qu’ils ont prise », a déclaré la source au Daily Mail.

Les deux déménageraient à Los Angeles

Harry et Meghan auraient fait un autre grand changement;

la rumeur veut que les deux s’éloigneront de leur location sur l’île de Vancouver et

dans un nouvel endroit plus proche

à Los Angeles. La mère de Meghan vit à Los Angeles, et cela a du sens

que les deux voudraient se rapprocher d’elle à mesure qu’Archie grandit. De plus, maintenant que

ils sont si loin de la famille de Harry, ils ne veulent probablement pas isoler

eux-mêmes et être loin de la mère de Meghan.