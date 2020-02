Le prince Harry et Meghan Markle peuvent avoir des ambitions secrètes pour gagner encore plus d’argent maintenant

Tout le monde s’est demandé exactement ce que le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, prévoyaient de faire après avoir quitté la famille royale. Et même s’ils se cachent depuis quelques semaines depuis qu’ils ont annoncé leur intention de se retirer en tant que membres de la famille royale, il existe quelques indices qui peuvent aider les disciples royaux à comprendre comment ils vont gagner de l’argent maintenant. Beaucoup d’argent.

Au cours des dernières semaines, le duc et la duchesse de Sussex ont passé un agréable moment au Canada à faire du yoga et de longues promenades, ainsi qu’à passer du temps de qualité avec leur fils, Archie Harrison. Mais bientôt, ce couple devra trouver comment continuer à gagner de l’argent pour continuer à vivre la vie à laquelle il est habitué. Voici ce qu’ils pourraient faire pour faire des centaines de millions.

Le prince Harry et Meghan Markle | Rosa Woods – Piscine / .

Les allocutions publiques sont parfaitement logiques pour Prince

Harry et Meghan Markle

Il est largement admis que Harry et Meghan auront des moyens financiers

le soutien du prince Charles pendant au moins un an après leur départ en tant que

royals. »Cependant, même avec leurs fonds personnels et le soutien financier de

Prince de Galles, ils devront bientôt commencer à gagner de l’argent.

Et sur la base de leurs mouvements les plus récents, ils pourraient avoir un très

stratégie intelligente à l’esprit.

Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment fait une apparition

à Miami lors d’un sommet JP Morgan où le prince Harry a expliqué pourquoi il devait faire

la décision difficile d’abandonner son statut de royal royal ouvrier. Mais son

parler à l’événement pourrait être toute la réponse dont nous avions besoin.

Le prince Harry et Meghan Markle | Images de Neil Mockford / GC

Le duc et la duchesse de Sussex pourraient faire des millions avec

allocutions publiques

Il est peu probable que Meghan et Harry lancent une ligne avec

Cibler ou commencer à faire des apparitions en boîte de nuit. Mais l’idée qu’ils pourraient essayer

construire

leur œuf de nid en assistant à des événements parlant rentables et significatifs juste

logique.

Le discours de JP Morgan à Miami comprenait un public riche

membres, y compris des célébrités comme Alex Rodriguez et Magic Johnson plus

magnats d’affaires milliardaires. Si le couple royal populaire maintient cette stratégie,

Les professionnels des relations publiques prédisent qu’ils pourraient facilement en tirer plus

100 millions de dollars cette année seulement.

Les anciens membres de la famille royale n’auront pas à renoncer à leur style de vie extravagant

Quiconque s’inquiète de la façon dont Harry et Meghan soutiendront

eux-mêmes maintenant qu’ils ne sont pas financièrement portés par la famille royale est

sous-estimant évidemment

leur popularité. Et si le couple s’en tient à des causes valables pour faire

apparences, ils n’auront même pas à compromettre leur morale pour le faire.

Les Sussex ont déclaré lors de leur annonce qu’ils seraient

partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord à l’avenir. Mais ils

n’a pas précisé s’ils seraient au Canada, où ils se trouvaient lorsqu’ils ont fait l’annonce,

ou s’ils chassent à la maison à Los Angeles. De toute façon, ils ont de nombreuses opportunités

pour gagner de l’argent en se montrant et en parlant de tout ce qu’ils veulent.

2020 sera-t-elle l’année de la tournée mondiale de Meghan et Harry,

partager leur sagesse avec le monde? Nous surveillerons pour le découvrir.