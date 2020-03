Le prince Harry et Meghan Markle pourraient gagner plus de 100 000 $ par publication Instagram

Le monde est entré dans un état de choc au début de 2020 quand il a été annoncé que le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, démissionneraient de leur poste de famille royale. Depuis, des questions se posent et des rumeurs circulent également. Tant de fans royaux veulent savoir exactement ce qui se passera une fois le Megxit final, mais la vérité est que seul le temps nous le dira. Une chose que nous savons avec certitude, c’est que Meghan et le prince Harry prévoient de devenir financièrement indépendants. Avant de commencer à spéculer sur le type de travail de bureau 9-5 auquel chacun d’entre eux se connectera, gardons à l’esprit qu’ils ont à peu près un potentiel de gain illimité. Voici comment le prince Harry et Meghan pourraient gagner plus de 100 000 $ par publication Instagram.

Les nouvelles de Megxit ont choqué le monde

Le prince Harry et Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Même avant leur mariage, Meghan et le prince Harry ont fait l’objet d’un examen médiatique assez injuste. Leur relation a été au microscope pendant un certain temps, même si le couple a exprimé son désir d’intimité.

Après le mariage royal, les choses auraient dû aller mieux, mais ont plutôt empiré. Le drame familial de Meghan a commencé à dominer les gros titres, et les tabloïds ont quasiment traqué le couple sans relâche.

Selon BuzzFeed.News, Meghan et le prince Harry sont assez contrariés par l’intimidation qu’ils ont dû faire face, ainsi que par la façon dont ils sont présentés négativement dans les nouvelles. Il en est arrivé au point où ils ont senti qu’ils en avaient assez et ont décidé de prendre du recul et de vivre une vie indépendante et plus calme.

Leur sortie leur donne un potentiel de gain illimité

Voir ce post sur Instagram

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 9 mars 2020 à 10h51 PDT

Habituellement, lorsque quelqu’un quitte un poste pour une raison quelconque, il commence immédiatement à réfléchir à ce qu’il va faire ensuite en termes de génération de revenus. Pour Meghan et le prince Harry, cela ne semble pas être un problème.

En tant que membres de la famille royale, ils recevaient une belle somme d’argent de la subvention souveraine. Maintenant qu’ils reculent, cette source de financement prendra fin.

Mais il ne semble pas qu’ils devront s’inquiéter. CNBC rapporte que le couple est en mesure de gagner des millions, voire des milliards de dollars une fois la scission définitive. Il y aura tellement d’opportunités lucratives qui n’attendent que Meghan et le prince Harry, et leur valeur nette va probablement augmenter plus que quiconque ne l’attend.

Le prince Harry et Meghan Markle pourraient gagner plus de 100 000 $ par publication Instagram

La plupart des gens publient quotidiennement sur les réseaux sociaux sans y réfléchir, et ils n’ont pas le luxe d’être payés pour cela. Pour Meghan et le prince Harry, Instagram pourrait se transformer en une source de revenus assez lucrative.

Selon InStyle, une plateforme de marketing d’influence prédit que pour chaque publication sponsorisée faite sur le compte de Meghan et Prince Harry, ils pourraient recevoir un chèque de paie de plus de 100 000 $. Ce n’est pas exactement un changement de connard!

Avec l’intérêt croissant de tout le monde pour tout ce que Meghan et le prince Harry font, ils commanderont une somme d’argent inouïe juste pour la publication sur les réseaux sociaux, ce qui n’est qu’une des façons dont ils pourraient éventuellement rapporter de l’argent. Nous avons hâte de voir ce qui attend Meghan et le prince Harry dans les mois à venir, et naturellement, nous vérifierons assez souvent Instagram pour toute mise à jour.