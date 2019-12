Le prince Harry et Meghan Markle sautent-ils cette tradition royale de Noël à cause d'Archie?

Voir ce post sur Instagram

Ce matin, le fils du duc et de la duchesse de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a été baptisé dans la chapelle privée du château de Windsor lors d'un service intime présidé par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Le duc et la duchesse de Sussex sont très heureux de partager la joie de cette journée avec des membres du public qui ont été d'un grand soutien depuis la naissance de leur fils. Ils vous remercient de votre gentillesse en accueillant leur premier-né et en célébrant ce moment spécial. Leurs Altesses Royales se sentent chanceuses d'avoir apprécié cette journée avec leur famille et les parrains d'Archie. Leur fils, Archie, a été baptisé portant la réplique à la main de la robe de baptême royale qui est portée par les nourrissons royaux depuis 11 ans. La robe de baptême royale originale, faite de fine dentelle Honiton doublée de satin blanc, a été commandée par la reine Victoria en 1841 et d'abord portée par sa fille aînée. Il a ensuite été porté pendant des générations de baptêmes royaux, y compris la reine, ses enfants et ses petits-enfants jusqu'en 2004, lorsque la reine a commandé cette réplique à la main, afin que la fragile tenue historique soit préservée et que la tradition se poursuive. Crédit photo: Chris Allerton © ️SussexRoyal