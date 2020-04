Le prince Harry et Meghan Markle “ se sont sentis piégés ” par Royal Life, croyant qu’une famille voulait “ exploiter leur popularité ”, affirment des sources

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont officiellement mis fin à leurs fonctions royales, vivant désormais à Los Angeles, loin du contrôle constant des médias qu’ils ont enduré pendant leur séjour au Royaume-Uni. Une source royale affirme qu’elle se «sentait piégée» par la vie royale, car la famille «exploiterait sa popularité au moment opportun».

Prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex | Karwai Tang / WireImage

Le prince Harry et Meghan ont terminé leurs fonctions royales

Les Sussex ont annoncé leur intention de se retirer de la famille en janvier et la reine Elizabeth a travaillé avec eux et d’autres membres de la famille royale pour finaliser les plans. Après avoir accompli une poignée d’engagements royaux, le dernier jour officiel du prince Harry et Meghan était le 31 mars.

Après que la reine lui ait donné sa bénédiction et que le couple ait convenu qu’ils n’utiliseraient plus leurs titres en matière de RHS ou ne recevraient aucun financement public, le prince Harry a parlé lors d’un dîner où il a expliqué plus en détail la raison de leur décision radicale de quitter la vie royale.

«La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je n’ai pas toujours bien compris, mais pour autant que cela se passe, il n’y avait vraiment pas d’autre option », a expliqué le prince Harry lors d’un dîner pour les partisans de Sentebale.

Le prince Harry et Meghan «se sont sentis piégés» par la vie royale

Leur plan de quitter la famille royale, avait expliqué Harry,

semblait être leur seule option. Une source estime qu’en plus d’atteindre

leur point de rupture avec l’attention négative constante, ils ont également «senti

piégés »par leur vie royale.

“Ils pensaient que l’institution voulait seulement les faire sortir pour exploiter leur popularité quand cela était possible”, a déclaré une source à Rebecca English du Daily Mail. “Sinon, il voulait limiter parce qu’il était jaloux et menacé par leur popularité.”

Un autre initié a partagé comment le couple «sentait la famille juste

ne pouvait pas les gérer », ajoutant:« Ils se sentaient piégés et croyaient

des chiffres, dont William, tentaient de les faire dérailler. »

Ces sentiments ont rendu les Sussex «de plus en plus mécontents», a écrit English, ce qui était évident dans les interviews émotionnelles que le couple a faites pour leur documentaire Harry & Meghan: An African Journey.

Le prince Harry et Meghan ont déterminé leur plan et auraient

envoyé un courriel à la reine

Selon le rapport anglais, «inconnu de quiconque, le

couple avait en fait «comploté» une vie en dehors de la Grande-Bretagne. »

Avant leur retour au Royaume-Uni, après avoir censément réglé les détails avec une équipe de conseillers et de gestionnaires, le prince Harry a envoyé un courriel au prince Charles et à la reine au sujet de leur décision.

«La reine et Charles l’ont exhorté à ne pas se précipiter dans quoi que ce soit», écrit English. Elle a ajouté: «Une source familiale me dit:« Ils ont compris que lui et Meghan voulaient quelque chose de différent et étaient prêts à aider, mais c’était compliqué. »

La source a en outre partagé que le prince Harry “pensait que sa famille était en pierre et a décidé d’appuyer sur le bouton nucléaire.”

English a noté que, «incité par Meghan, il a publié son

déclaration de bombe sans en parler d’abord à la reine “, avec un courtisan disant

l’éditeur du Daily Mail, «Sa Majesté a été choquée. Les gens étaient en colère contre la reine

avait été si irrespectueux. “