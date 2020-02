Le prince Harry et Meghan Markle seraient-ils restés si la reine Elizabeth était intervenue pour les protéger?

La sortie choquante du prince Harry et de Meghan Markle a jeté beaucoup d’incertitude sur l’avenir de la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex cesseront d’être des membres actifs de la famille royale à la fin du mois de mars et passeront la majorité de leur temps en Amérique du Nord. Harry et Meghan ont fait face à un examen incroyable de la presse britannique depuis leur mariage en mai 2018, sans un coup d’œil du palais. Ce qui pose la question, si la reine Elizabeth était intervenue, Meghan et Harry seraient-ils restés?

Prince Harry | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

Meghan Markle attaquée

Depuis que le prince Harry est devenu public avec l’actrice biraciale, Meghan Markle, elle a été attaquée par les médias britanniques – en particulier par Piers Morgan. Mais le palais n’est jamais venu une fois pour sa défense, ce qui a conduit Harry à révéler qu ‘«il n’y avait vraiment aucune autre option» que pour sa famille de rechercher une vie plus paisible à travers l’étang.

Les fans royaux ne peuvent que se demander si la reine Elizabeth a raté une occasion de protéger et de défendre la duchesse de Sussex. Après avoir annoncé leur sortie, Sa Majesté a déclaré qu’elle était «particulièrement fière de la façon dont Meghan est devenue si rapidement une membre de la famille». Mais selon Vanity Fair, c’était trop peu trop tard.

L’intimidation de sa femme a frappé un peu trop près de chez lui le prince Harry, qui avait vu le même traitement arriver à sa mère bien-aimée, la princesse Diana.

“J’ai vu ce qui se passe quand quelqu’un que j’aime est banalisé au point de ne plus être traité ou vu comme une vraie personne”, a-t-il déclaré dans un communiqué annonçant une action en justice contre The Mail dimanche dernier l’année dernière. «J’ai perdu ma mère, et maintenant je regarde ma femme victime des mêmes forces puissantes.»

La reine Elizabeth n’a pas dit grand-chose sur la sortie du prince Harry et de Meghan Markle, à part quelques déclarations publiques, dans lesquelles elle semble vraiment mettre le pied sur certaines spécificités de leur sortie. Bien qu’elle ait peut-être raté une occasion de protéger Meghan et Harry, de nombreux observateurs royaux pensent que tout le drame fait que la famille royale semble un peu plus proche.

La reine Elizabeth est le monarque le plus ancien de l’histoire britannique

La reine Elizabeth est sur le trône depuis 68 ans, ce qui en fait le monarque le plus ancien de la famille royale âgée de 1047 ans. Mais avec Sa Majesté qui aura 94 ans cette année, ce n’est qu’une question de temps avant que Charles accède au trône.

Compte tenu de la longueur du règne de la reine Elizabeth, Charles a attendu plus longtemps que quiconque pour s’asseoir sur le trône. Bien qu’il devrait être le prochain roi du Royaume-Uni, il a beaucoup été question de son abdication en faveur de William.

William est actuellement deuxième en ligne sur le trône et est l’un des membres les plus populaires de la famille royale. Charles, en revanche, a souffert de nombreux scandales au fil des ans, donc laisser William prendre le relais après la reine Elizabeth ne serait pas une mauvaise idée.

Et avec tout le drame que la sortie du prince Harry et de Meghan a causé aux royals, ils pourraient certainement utiliser un coup de pouce en popularité.

Est-ce la vraie raison pour laquelle le prince Harry a quitté la famille royale?

Harry et Meghan sont restés très silencieux sur leur décision de

quitter la famille royale. Alors que les fans continuent de spéculer sur la raison de leur départ, Royal

l’expert Mike Graham a émis l’hypothèse que la jalousie pourrait avoir été le catalyseur de

leur départ.

Dans une récente interview, Graham a souligné que déménager en Amérique du Nord ne mettrait pas le prince Harry et Meghan Markle à l’honneur. Cela est particulièrement vrai s’ils envisagent de gagner leur vie à New York ou à Los Angeles.

Pour Graham, cela soulève la question de savoir pourquoi les deux ont décidé de

partir en premier lieu.

«Ce dont ils vont s’éloigner, c’est de la famille royale

et c’est une zone légèrement grise difficile à comprendre »,

expliqué. «Qu’est-ce que la famille royale est si bouleversée

avec? J’aimerais pouvoir leur demander, je pense que c’est ce que tout le monde veut savoir.

Qu’est-ce qui les a chassés? Quelles jalousies? “

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas commenté les rapports entourant leur sortie choquante de la famille royale.