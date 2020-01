Le prince Harry et Meghan Markle seront-ils capables de sauter le mariage de la princesse Beatrice maintenant?

Le prince Harry et Meghan, la récente annonce à la bombe de la duchesse de Sussex sur le fait de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale ont presque écrasé Internet et provoqué une frénésie parmi les experts royaux et les fans. Même ceux qui pensaient que ce jour pourrait arriver ne pouvaient pas prédire quand cela arriverait réellement.

Après plusieurs jours où tout le monde se demandait quoi maintenant, la reine Elizabeth II a ordonné que le prince Charles et le prince William rencontrent le duc et la duchesse de Sussex pour discuter davantage de la question. À la suite de cette réunion, Sa Majesté a publié une déclaration appuyant la décision du couple. Mais encore, tant de questions demeurent et beaucoup se demandent si Meghan et Harry ne se présenteront même plus lors de grands événements royaux ou feront simplement leur propre chose loin des projecteurs.

(L): Prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex | DANIEL LEAL-OLIVAS – Piscine WPA / ., (R): Princesse Béatrice d’York | Gareth Fuller – Piscine WPA / .

Affirme ne pas vouloir assister au mariage de la princesse Beatrice

Nous savons qu’une affaire royale majeure à venir est le mariage de la fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson, la princesse Beatrice, mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles Harry et Meghan voulaient éviter cet événement.

Des informations ont fait tourbillonner pendant un certain temps que Béatrice n’était pas fan de la femme de Harry. Ces rumeurs ont pris de l’ampleur après que Meghan ait volé un peu du tonnerre de la sœur de la princesse Eugénie le jour de son mariage avec Jack Brookbank. Plusieurs médias ont rapporté que le jour où Meghan avait choisi de dire à certains membres de la famille royale qui ne connaissaient pas encore sa grossesse qu’elle et Harry s’attendaient. Cette décision aurait provoqué la colère de Béatrice.

Et quelque chose qui aurait mis en colère Meghan était l’interview désastreuse de Prince Andrew à la BBC. Étant donné que l’actrice à la retraite a été une championne des droits et de l’autonomisation des femmes, ce dont Andrew est accusé la dérangerait vraiment.

Harry et Meghan peuvent-ils sauter l’affaire maintenant?

Que Meghan et Harry soient ou non «des membres de la famille royale» au moment où Béatrice se marie, le nœud n’a rien à voir avec leur présence au mariage. Le prince Harry et Béatrice sont cousins ​​germains et elle était à son mariage, donc même s’il y avait une sorte de rupture entre la princesse et les Sussex, ils seraient toujours invités.

S’ils ne sont pas là, ce serait le choix de Meghan et Harry.

Le palais n’a pas encore annoncé de date exacte pour le grand jour de Béatrice et Mozzi, mais selon certaines informations, il aurait lieu début juin. Puisqu’il n’y a pas eu de mot officiel sur le délai dans lequel le duc et la duchesse prévoient résider au Royaume-Uni et quand ils seront au Canada, ils ne sont probablement pas pressés de confirmer leur présence au mariage de Bea.

D’une part, les fans royaux pensent que le couple sera certainement là pour dissiper les rumeurs selon lesquelles il y a du mauvais sang. D’un autre côté, Harry et Meghan pouvaient choisir de ne pas faire leur apparition afin de ne pas déranger le jour spécial de Béatrice. Cependant, il ne sera pas possible d’éviter la distraction du père de la princesse ce jour-là.

Lire la suite: La princesse Beatrice reportera-t-elle son mariage après l’interview télévisée désastreuse du prince Andrew?