Le prince Harry et Meghan Markle viennent d’obtenir le soutien d’une source peu probable

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, sont toujours au milieu des retombées créées par leur décision de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale. Le couple a annoncé le 8 janvier qu’il prendrait sa retraite du service actif dans les rangs royaux et entend entamer des projets indépendants afin de générer ses propres revenus.

L’effet de l’annonce a été rapide et immédiat, les fans royaux partout en état de choc et la famille royale elle-même en mode de gestion de crise. Alors que de nombreuses personnes sont en colère contre la décision de Meghan et du prince Harry, un nombre surprenant de partisans de renom se sont prononcés pour défendre le couple.

La famille royale est ébranlée par la décision du prince Harry et de Meghan Markle

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

La famille royale est une institution séculaire avec des valeurs fortes – l’une de ces valeurs est de garder le silence sur la presse sur ce qui se passe dans les rangs familiaux. Par conséquent, si quelqu’un dans la famille royale est vraiment en colère contre le prince Harry et Meghan, il le gardera près du gilet.

Pourtant, des sources proches de la famille ont révélé que la reine avait été aveuglée par l’annonce choquante et que le prince Charles, le père du prince Harry, était dévasté par la nouvelle.

Certaines sources ont même affirmé que la famille royale n’avait aucune idée que l’annonce allait arriver si tôt et qu’elle n’avait pas le temps de se préparer à l’ampleur de la déclaration. Quels que soient leurs sentiments personnels, la famille royale n’a eu d’autre choix que de revenir sur le plan du prince Harry et de Meghan, et très bientôt, la famille royale sera considérablement réduite.

Meghan Markle et le prince Harry ont des supporters célèbres

Le prince Harry et Meghan Markle | VICTORIA JONES / . via .

Même si la famille royale n’était pas ravie du nouveau plan audacieux de Meghan et du prince Harry, plusieurs célébrités sont sorties des boiseries et ont exprimé leur soutien au couple.

Oprah est l’un des partisans les plus actifs du couple depuis plusieurs années et a même été l’invité de leur mariage en mai 2018. Leur partenariat avec Oprah ne fait que commencer, car le prince Harry devrait travailler avec le magnat des médias dans un projet majeur à venir.

Une fois que la nouvelle de la sortie du prince Harry et de Meghan a été annoncée, l’icône du divertissement Bette Midler s’est exprimée en soutien, affirmant qu’elle espère que Meghan «ruinera» l’ensemble de la famille royale. D’autres célébrités – comme Maria Shriver, Jessica Mulroney et Naomi Campbell – ont été des partisans francs de «Megxit», louant la ténacité du couple et son désir de faire leur propre chemin dans le monde.

Qui est le dernier partisan du duc et de la duchesse de Sussex?

Le dernier partisan de Meghan et du prince Harry est peut-être le plus surprenant de tous. Récemment, le prince Laurent de Belgique s’est exprimé, déclarant qu’il comprenait parfaitement leur décision et que la vie en tant que royal signifie que vous êtes traité comme un «objet».

Semblable au prince Harry, le prince Laurent a connu sa juste part de controverse et a été critiqué au cours des dernières années pour diverses actions qui ont été perçues par plusieurs observateurs royaux comme non professionnels.

Par exemple, le prince Laurent a pris un coup de fil lors d’un défilé militaire, provoquant sans aucun doute la colère de certains membres de sa famille. De plus, il a dit très clairement comment, selon lui, la vie royale impose des restrictions inutiles à son temps et a même admis qu’il se «fatiguait» de la vie de membre de la famille royale.

Peut-être qu’il ressent des âmes sœurs en Prince Harry et Meghan et voulait prendre le temps d’exprimer sa solidarité avec eux.